Una casa sicura contro la povertà: cinque interventi per tutelare le famiglie

Gli ultimi dati Istat fotografano una realtà preoccupante: nel 2025 le persone in povertà assoluta in Italia sono circa 5 milioni e 435mila, contro i 5 milioni e 744mila dell’anno precedente. L’incidenza è pari al 9,3%, e le famiglie coinvolte sono poco più di 2,1 milioni, pari all’8% del totale, rispetto ai 2,2 milioni e all’8,4% del 2024. Il confronto che pesa davvero è quello con il 2015: in dieci anni l’incidenza della povertà assoluta è cresciuta di quasi due punti percentuali, passando dal 7,4 al 9,3%. Il quadro che emerge è dunque grave e sostanzialmente immobile, e mostra quanto la condizione economica sia legata a quella abitativa. Basti pensare che, quasi un milione di famiglie in affitto, per la precisione 999mila, vive in povertà assoluta: il 20,9% di chi abita in una casa in locazione, contro il 4,5% dei proprietari. Fra gli inquilini, quindi, più di una famiglia su cinque è colpita, con un’incidenza superiore di oltre quattro volte e mezzo rispetto a quella dei proprietari. Avere o non avere una casa propria, in altre parole, segna un confine netto tra chi riesce a proteggersi e chi no.

Abbiamo stilato una proposta, articolata in cinque direzioni di intervento, per fare della casa un riparo sicuro contro la povertà. La prima riguarda l’affitto e la morosità incolpevole: servono risorse nazionali stanziate su più anni, aperte anche agli inquilini del mercato privato, insieme a procedure capaci di attivarsi senza ritardi quando il reddito si riduce o arrivano una malattia o una spesa imprevista. La seconda direzione è la prevenzione degli sfratti che coinvolgono persone fragili. Occorre un protocollo nazionale che metta in moto servizi sociali, assistenza legale e mediazione fin dai primi segnali di rischio. Per anziani, persone con disabilità e famiglie con minori sono necessarie tutele temporanee, legate alla ricerca di una sistemazione realmente adeguata, che rispetti l’autonomia delle persone e i loro legami con il territorio. Il terzo punto è l’equilibrio fra inquilini e proprietari. Fermare gli sfratti non basta, se non si offrono aiuti rapidi per le morosità non dovute a colpa dell’inquilino, garanzie a chi affitta e tempi certi nella gestione delle controversie e nella ricerca di alternative abitative. Proteggere entrambe le parti ha anche un vantaggio più ampio: può riportare sul mercato più case in affitto stabile, con effetti favorevoli sui canoni e sull’emersione del sommerso. La quarta direzione richiede di ampliare l’offerta di alloggi pubblici e di affitti sostenibili per i redditi più bassi. Il recupero delle case pubbliche inutilizzate o inagibili deve avere scadenze precise, fondi garantiti e risultati verificabili. Le agenzie sociali per l’affitto, inoltre, possono mettere a disposizione anche il patrimonio privato, offrendo garanzie ai proprietari e canoni proporzionati alle possibilità delle famiglie.

L’ultima direttrice riguarda il coordinamento tra politiche abitative, sostegno al reddito e accompagnamento sociale. Le misure contro la povertà devono raggiungere tutte le persone in condizione di povertà assoluta e considerare il peso che il costo dell’abitare ha sui bilanci familiari. Ai contributi economici vanno affiancati servizi sul territorio e, per chi la casa l’ha già persa, percorsi che partano dalla disponibilità di un’abitazione stabile e da un sostegno personalizzato. Sono interventi che si tengono l’uno con l’altro. In altre parole, occorre ripartire dal diritto all’abitare perché, senza una casa sicura, ogni altra misura contro la povertà rischia di restare fragile.