Un Paese che invecchia deve prendersi cura dei suoi anziani

Nell’ultimo decennio, la popolazione ultrasessantacinquenne è aumentata di quasi il 3%: basti pensare che, nel 2016, gli anziani erano 13,4 milioni, il 22% del totale, nel 2025 sono stati registrati a 14 milioni 573mila persone, il 24,7%. Di fronte a questi numeri, è necessario evidenziare che, la condizione degli anziani in Italia, sul fronte delle pensioni e del potere d’acquisto, non offre buone notizie. Le pensioni sono ferme e, di recente, abbiamo assistito a decisioni che non condividiamo affatto e che abbiamo prontamente denunciato. Tra queste vi è l’aumento dei ticket sanitari per le visite specialistiche, che si somma al problema delle liste d’attesa e alle difficoltà di accesso ai ricoveri. A subirne le conseguenze sono soprattutto i malati e, tra questi, in primo luogo gli anziani. Alcuni uffici studi hanno rilevato che circa la metà degli anziani rinuncia ormai a curarsi, a causa dei costi crescenti da un lato e di liste d’attesa divenute insostenibili dall’altro. Da questo punto di vista, la situazione è decisamente peggiorata e non si intravedono segnali di miglioramento.

Resta, tuttavia, un aspetto che deve essere sempre presente: la vicinanza. Le famiglie non devono dimenticare i propri anziani. Occorre stare loro accanto, comprenderne i bisogni e le esigenze. L’impegno non riguarda soltanto i familiari, ma anche amici, parenti e conoscenti, ai quali chiediamo la massima solidarietà nei confronti di una fascia di cittadini che ha costruito il Paese. Sono persone che hanno cresciuto figli e nipoti e che, ancora oggi, consentono all’Italia di reggersi e di continuare a svilupparsi.

Le istituzioni, dal canto loro, dovrebbero intervenire per ridurre i costi della sanità e abbreviare i tempi d’attesa, affinché nessuno sia costretto a rinunciare alle cure per ragioni economiche. Non dimentichiamo, dunque, i nostri anziani. Sono i nostri padri e i nostri nonni, coloro che hanno reso grande un Paese come il nostro.