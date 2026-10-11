Il missionario Robert Francis Prevost ha trascorso vent’anni della sua vita in Perù. Ha operato tra gli anni ’80 e ’90 e poi negli anni 2000 in diverse zone (come Chulucanas, Trujillo, Callao, Lima, Chiclayo) come parroco, insegnante in seminario, amministratore. E si è fatto apprezzare per l’impegno contro la povertà, il sostegno durante le alluvioni di El Niño e la pandemia. I missionari e le missionarie “ad gentes“ di oggi, secondo Leone XIV, sono persone che, come San Francesco Saverio, hanno lasciato la propria terra, la propria famiglia e ogni sicurezza per annunciare il Vangelo. Portando Cristo e il suo amore “in luoghi spesso difficili, poveri, segnati da conflitti o lontani culturalmente”. Testimoni del Vangelo che “continuano a “donarsi con gioia malgrado avversità e limiti umani, perché sanno che Cristo stesso con il suo Vangelo è la più grande ricchezza da condividere“. Con la loro perseveranza mostrano che “l’amore di Dio è più forte di ogni barriera”. Il mondo ha ancora bisogno di questi “testimoni coraggiosi di Cristo”. E le comunità ecclesiali “hanno ancora bisogno di nuove vocazioni missionarie che dobbiamo sempre avere a cuore e per le quali occorre pregare il Padre continuamente”. Invoca il Pontefice: “Aiutatemi ad aiutare i missionari in ogni parte del mondo”. I conflitti che “attraversano il nostro tempo”, insieme alla crescente “sfiducia reciproca”, tracciano linee di frattura che indeboliscono la testimonianza evangelica. In questo scenario l’annuncio del Vangelo chiede anzitutto cuori pacificati e spiriti riconciliati, “capaci di custodire e generare un’unità che non è uniformità né somma di pratiche o di idee, ma incontro vivo“.

Nessuno è estraneo alla missione: l’unità auspicata da Leone XIV non è fine a sé stessa, ma orientata alla missione. Nella comunione, infatti, l’annuncio evangelico trova una piena “forma comunicativa”. È quella che il beato Paolo Manna sintetizzava con le parole: “Tutta la Chiesa per la conversione di tutto il mondo”. Principio che ispirò nel 1916 la fondazione della Pontificia Unione Missionaria. Nessun battezzato secondo Robert Francis Prevost è estraneo o indifferente alla missione. Afferma il Papa: “Tutti, ciascuno secondo la propria vocazione e condizione di vita, partecipano alla grande opera che Cristo affida alla sua Chiesa”. L’annuncio del Vangelo, avverte Leone XIV, è sempre un’azione corale, comunitaria, sinodale. In questo solco si inserisce la missione evangelica: custodire e alimentare una spiritualità di comunione e di collaborazione missionaria. Nel concreto, ciò significa guardare al prossimo con “gli occhi della fede”. Si tratta di una spiritualità del quotidiano che attinge, tuttavia, a una missione universale dell’evangelizzazione, capace di superare frammentazioni e divisioni. L’unità missionaria, evidenzia il Pontefice, non va intesa come uniformità, ma come convergenza dei diversi carismi per lo stesso scopo. L

L’evangelizzazione si realizza quando le comunità locali collaborano tra loro e quando le differenze culturali, spirituali e liturgiche si esprimono pienamente e armonicamente nella stessa fede. Leone XIV incoraggia perciò le istituzioni e le realtà ecclesiali a irrobustire il senso di comunione missionaria ecclesiale e a sviluppare con creatività le vie concrete di collaborazione tra loro per e nella missione. Il Papa ricorda che mancano realtà che, nel corso della loro storia, hanno promosso questa comunione, a cominciare dalle Pontificie Opere Missionarie. Il loro servizio, articolato in quattro realtà (Propagazione della Fede, Infanzia Missionaria, San Pietro Apostolo e Unione Missionaria) è stato sperimentato in prima persona dal Pontefice durante il suo ministero episcopale e missionario in Perù. Nel terzo millennio globalizzato queste realtà continuano ad alimentare e promuovere una “coscienza missionaria” comune sostenendo una rete di preghiera e carità che collega il mondo intero. Significativamente, ricorda il Papa, la fondatrice dell’Opera della Propagazione della Fede, la beata Pauline Marie Jaricot, ideò due secoli fa il Rosario Vivente, che ancora oggi riunisce numerosi fedeli, anche a distanza, nella preghiera per le necessità spirituali e missionarie.