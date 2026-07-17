Un ministero di pace per riconciliare il mondo

“Ogni persona di buona volontà ha la possibilità concreta di costruire la pace”, testimoniava il Servo di Dio don Oreste Benzi nelle giornate conclusive della Guerra Fredda tra Est e Ovest. Con profetica lungimiranza avvertiva che “la volontà di pace universale è sincera se qui e adesso ci impegniamo ad eliminare ogni focolaio di guerra fra di noi”. Appena eletto al Soglio di Pietro Leone XIV ha invocato una “pace disarmata e disarmante” nella consapevolezza che per riconciliare i popoli e le nazioni in conflitto sia necessario sviluppare in tutti, in ogni età, quella coscienza comunitaria che secondo don Benzi consiste principalmente in due atteggiamenti. E cioè “il bene che voglio per me lo devo anche volere per gli altri, il male che non voglio per me non lo devo volere neppure per gli altri. Ecco la regola d’oro che ci ha dato Gesù”.

Proprio per questo Sant’Agostino esortava i cristiani a intrecciare un’indissolubile amicizia con la pace, affinché, custodendola nell’intimo del loro spirito, potessero irradiarne tutt’intorno lo splendore e il calore. “Se volete attirare gli altri alla pace, abbiatela voi per primi. Siate voi anzitutto saldi nella pace. Per infiammarne gli altri dovete averne voi, all’interno, il lume acceso”, insegna il Dottore della Grazia. L’esperienza quotidiana, infatti, dimostra come la pace sia un impegno educativo che si costruisce partendo dal basso, dai rapporti sinceri, dal “porgere l’altra guancia”, dai valori e dai messaggi evangelici. Nell’enciclica Pacem in Terris Giovanni XXIII definisce la pace come il frutto di quattro pilastri: verità, giustizia, amore e libertà.

Perciò riecheggiano oggi più che mai attuali le parole di don Benzi: “L’uomo ha organizzato sempre la guerra, ora è arrivato il momento di organizzare la pace”. E lui già vent’anni fa chiedeva ai governanti di istituire un “ministero della pace”. Mentre è in corso la “terza guerra mondiale a pezzi” questa proposta merita di essere rilanciata. La pace è un dono che viene dall’alto e coltivata dentro di sé e comunitariamente, non può ridursi ad un semplice moto individuale perché fa parte del sommo bene collettivo al pari dell’aria che respiriamo, dell’acqua che beviamo. L’uomo di oggi e di ogni tempo, nonostante il progresso materiale, diventa disumano quando smette di ascoltare la voce del Creatore: “Caino cosa hai nel tuo cuore? Controlla, domina il tuo istinto o esso dominerà te!”.

A portare alla morte e alla distruzione è il sentimento smodato di guerra interiore, invidia, odio, gelosia. La smania di essere e avere più dell’altro diviene pulsione ostile contro il fratello, il prossimo. Ciascuna guerra, quindi, è priva di anima e di legittimazione etica malgrado tanti usino il nome di Dio per giustificarla. In realtà qualunque conflitto è diabolico, segno divisivo di cattiva coscienza, separazione: è silenzio e isolamento. La guerra inizia nel cuore dell’uomo, viene covata come un virus letale laddove l’uomo non si relaziona più con il Signore e smette di discernere, di obbedire a Dio, di crescere spiritualmente.

E’ così che si concretizzata tragicamente una involuzione nella quale dalla morte spirituale si passa al desiderio di uccidere, di sterminare, di cercare il male dell’altro. Serve una reale vita spirituale, incarnata, non ferma all’intelletto, non ragionata ma intessuta di vita concreta altrimenti l’uomo scivola nei bassifondi della miseria e si riduce come il cieco che vuole guidare altri ciechi. “Senza la luce divina l’uomo non solo non capisce ma non capisce di non capire”, diceva don Benzi. La pace dei popoli può tornare soltanto se il singolo e la comunità scelgono di mettersi in ginocchio, decidono di arrendersi all’Amore autentico e di porsi nuovamente in ascolto lasciandosi raggiungere dalla voce di Dio.