Nel discorso di Lima, Leone XIV ha fatto delle affermazioni chiare e forti sui temi cruciali della sua visione sociale, partendo da un’antropologia precisa: la persona umana è «creata a immagine e somiglianza di Dio, dotata di una dignità infinita e chiamata a vivere in relazione con gli altri». L’essere umano non è un individuo isolato che si autodefinisce, ma una creatura relazionale. Per questo, spiega il Papa, «il bene personale, familiare e sociale si integrano in un’unica realtà unitaria».

La famiglia come fondamento

Da qui discende la centralità della famiglia. La vita «nasce dall’amore tra un uomo e una donna», e un figlio è «frutto di questa comunione, non un prodotto». La famiglia è «la prima società naturale, titolare di propri diritti», che «precede qualsiasi legge scritta», la quale «deve limitarsi a riconoscerla e tutelarla». Le istituzioni pubbliche devono sostenerla, «e non sostituirsi ad essa».

I mutamenti culturali e il richiamo alla verità dell’essere umano

Senza mai usare etichette, il Papa affronta il nodo culturale: i mutamenti hanno alterato i ruoli tradizionali di uomini e donne, che cercano nuovi stili di vita, «talvolta con percorsi scorretti». La risposta è un’affermazione netta: «Dio ha creato l’essere umano come maschio e femmina», e «solo all’interno di questa unione si esprimono la reciprocità e la complementarità, da cui scaturiscono la paternità e la maternità, la figliolanza e la fraternità». Il bene sociale nasce dunque dalla relazione tra diversi, non dalla loro indistinzione.

Un’uguaglianza vera, non ideologica

Leone XIV non confonde però la complementarità con la subordinazione. Vivere nella verità di ciò che siamo «non giustifica la disuguaglianza nelle responsabilità legate ai doveri domestici, né la subordinazione di un coniuge all’altro»; uomo e donna sono «corresponsabili nella costruzione del futuro». Condanna con forza la «mentalità machista» e invoca «pari dignità e responsabilità». L’uguaglianza che propone è quella fondata sulla dignità e sulla complementarità, non sulla cancellazione delle differenze.

Il pericolo: individualismo e disgregazione

Il rischio che il Papa individua è la perdita di questa trama di relazioni. La tecnologia può «soppiantare la convivenza reale», e servono cuori onesti «per superare la corruzione, la violenza e l’individualismo». Le «strutture giuste servono, ma non bastano»: senza una conversione del cuore e senza una famiglia solida, la società perde il proprio fondamento. Per questo il bene comune non può andare «a beneficio di pochi», ma deve contribuire «allo sviluppo di tutti».

Un’unità che rispetta le differenze

Il Papa difende anche la diversità culturale del Perù («le differenze favoriscono l’incontro e l’arricchimento reciproco») e ricorda che san Turibio diffuse il Vangelo «senza ricorrere a imposizioni». È un messaggio implicito, ma ben chiaro: l’unità autentica nasce dal rispetto delle identità dei popoli, non da modelli uniformi calati dall’alto.