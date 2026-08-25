Ue, le radici giudaico-cristiane secondo Leone

Leone XIV ha rilanciato con forza il tema delle radici giudaico-cristiane dell’Europa, evidenziando che l’identità del vecchio continente non può essere compresa senza l’impronta della fede cristiana. Difendere questa eredità, secondo Robert Francis Prevost, non significa cercare la restaurazione nostalgica di un’epoca passata. Il Pontefice figlio spirituale di Sant’Agostino ha rimarcato che l’Europa non sarebbe la stessa senza il contributo morale, culturale e spirituale del cristianesimo, esortando a non temere l’influenza dei valori eterni nella vita quotidiana.

Leone XIV ha chiarito che la tutela di queste radici deve essere uno stimolo vivo per il presente e il futuro, e non un tentativo anacronistico di copiare il passato. Rivolgendosi più volte a rappresentanti delle istituzioni europee (come nei discorsi a gruppi parlamentari dell’Ue), il Papa ha richiamato la politica a superare le divisioni e i populismi, ispirandosi ai padri fondatori dell’Europa e alla ricerca del bene comune. Valorizzare le origini cristiane serve anche da base per affrontare le sfide moderne, dal lavoro alla dignità della persona contro ogni logica puramente economica. Senza tacere le difficoltà.

Nell’Unione Europea la democrazia rappresentativa è caratterizzata da una debolezza di fondo, insita nella complessa architettura istituzionale che regola l’equilibrio di poteri tra Commissione-Consiglio-Parlamento e che attribuisce a quest’ultimo, unica istituzione ad essere legittimata dall’elezione popolare, un ruolo subalterno rispetto alle altre. Questa impostazione fa ritenere a molti che la Comunità europea sia un’organizzazione internazionale regolata non dalla democrazia, bensì dalla burocrazia, dall’economia e dalla diplomazia. L’Europa di oggi nel momento stesso in cui rafforza ed allarga la propria unione economica e politica, sembra soffrire di una profonda crisi di valori. Pur disponendo di mezzi accresciuti, dà l’impressione di mancare di slancio per nutrire un progetto comune e ridare ragioni di speranza ai suoi cittadini.

In questo momento di crisi dell’Unione Europea, che può portare o ad un suo inarrestabile declino o ad un discernimento critico in vista di suo rinnovamento, è importante interrogarsi sulle origini e lo sviluppo dell’idea di Europa e richiamarsi al pensiero dei suoi padri fondatori. Tra i padri ispiratori si può collocare anche don Luigi Sturzo, anche se in lui non vi fu né la passione di A. De Gasperi, né l’entusiasmo di R.Schuman e nemmeno l’ottimismo di K.Adenauer nella realizzazione pratica di questo progetto.

Proprio oggi, in un momento in cui l’Europa, col suo lungo cammino di unità e con il sogno realizzato della moneta unica, si ritrova nel mezzo di una forte crisi culturale, politica, economica e finanziaria, con il sorgere ovunque di spinte nazionaliste, xenofobe ed antieuropeiste, necessita una profonda rilettura del pensiero del fondatore del popolarismo, per ridare valore e vigore a quell’orizzonte di pace, fratellanza e internazionalismo che Sturzo aveva saputo prospettarci.