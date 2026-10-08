Tutelare il creato per salvare le creature

I problemi della crisi ecologica possono essere superati, acquisendo la consapevo­lezza della nostra origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro inevi­tabilmente condiviso da tutti. Emerge così una grande sfida culturale, spirituale ed educativa, implicante lunghi processi di rigenerazione. Un ostacolo apparentemente insor­montabile è rappresentato da quell’uma­nesimo post-moderno, privo di strumenti critici e di un’antropologia adeguata che permetta di leggere, interpretare e risol­vere la crisi ecologica. Esso coltiva l’auto­referenzialità delle persone, che si isolano nel loro io, accrescendo l’avidità e renden­dole indifferenti nei confronti del bene co­mune. Ma non bisogna perdere la speranza e ras­segnarsi.

Gli esseri umani, capaci di estre­mo degrado, possono anche superarsi, ri­tornare a scegliere il bene, a rigenerarsi, ad ammirare il bello, ad uscire dal prag­matismo utilitaristico. Non esistono siste­mi sociali e culturali che annullino com­pletamente la libertà, l’apertura al vero, al bene e alla bellezza. Per questo, è possibi­le risalire la china, impiantare una nuova cultura, mobilitare le coscienze, formare movimenti di consumatori che si rifiuti­no di acquistare determinati prodotti, di­ventando così, con l’oculato uso del loro portafoglio, decisori del destino di certe imprese che puntano solo al profitto e non rispettano né l’ambiente né i lavoratori. Formando la responsabilità dei consuma­tori, si riuscirà ad incidere sulle decisioni politiche e sull’economia.

A fronte di una situazione di tale gra­vità, come quella attuale, occorre cercare un nuovo inizio, facendo leva, grazie ad una nuova evangelizzazione, su un uma­nesimo sociale nuovo, solidale, aperto alla Trascendenza, che solleciti ad autosupe­rarsi e ad infrangere l’autoreferenzialità. In esso, l’umanità post-moderna troverà una nuova comprensione di sé stessa, e riuscirà a riformulare quel bene comune, che oggi è frammentato in beni sezionali e particolari. Soltanto grazie ad un tale umanesi­mo, sarà possibile una grande opera di educazione, il conseguimento di nuove abitudini di consumo e di stili di vita.

L’e­ducazione, oggi così necessaria, non deve limitarsi ad offrire informazioni scientifi­che e a prevenire rischi. Deve includere la critica ai “miti” della modernità, basati su una ragione strumentale, su paradig­mi scientisti; deve aiutare a recuperare i diversi livelli dell’equilibrio ecologico e a fare quel salto verso il mistero, che con­sente di dare un fondamento profondo all’etica ecologica. L’obiettivo dell’educazione è quello di formare, come già detto, ad una cittadi­nanza ecologica; a solide virtù che abilitino ad un impegno disinteressato e costante, radicato su motivazioni adeguate; a tut­ta una serie di piccole azioni quotidiane, ad esempio, volte ad evitare l’uso di materia­le plastico e lo spreco di carta; a ridurre il consumo dell’acqua; a differenziare i rifiu­ti; a cucinare solo quanto ragionevolmente si potrà consumare; a spegnere le luci inu­tili; a riciclare le cose invece di disfarsene. a trattare con rispetto gli altri esseri viven­ti; ed anche a piantare alberi.

Sono azioni che diffondono un bene nella società e ci restituiscono il senso della nostra dignità. Una solida educazione ecologica è strategica, e talora ultima chance, di fronte alla frequenza dei comportamenti illegali nell’amministrazione degli Stati, nella so­cietà civile e tra i cittadini. Le leggi possono essere state corretta­mente formulate ed emanate, ma spesso rimangono lettera morta. Si può giunge­re a sperare, si domanda allora Papa Ber­goglio, che la legislazione e le normative relative all’ambiente siano realmente effi­caci? Se non basta una legislazione chiara per la protezione dell’ambiente, di una foresta, come avviene spesso in Brasile, o anche della salute pubblica come in Italia nella “Terra dei fuochi”, territorio in cui sono stati compiuti sversamenti di rifiuti industriali, tossici e nucleari, con la com­plicità della malavita e delle amministra­zioni, di che altro c’è bisogno? Oltre ad una legislazione riformata, resa più chiara e certa, occorre una vita buona che anima le istituzioni sociali, la vita dei cittadini. C’è bisogno di un nuovo ethos, permeato da fraternità universale e da solidarietà.