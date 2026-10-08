Tutelare il creato per salvare le creature

I problemi della crisi ecologica possono essere superati, acquisendo la consapevolezza della nostra origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro inevitabilmente condiviso da tutti. Emerge così una grande sfida culturale, spirituale ed educativa, implicante lunghi processi di rigenerazione. Un ostacolo apparentemente insormontabile è rappresentato da quell’umanesimo post-moderno, privo di strumenti critici e di un’antropologia adeguata che permetta di leggere, interpretare e risolvere la crisi ecologica. Esso coltiva l’autoreferenzialità delle persone, che si isolano nel loro io, accrescendo l’avidità e rendendole indifferenti nei confronti del bene comune. Ma non bisogna perdere la speranza e rassegnarsi.
Gli esseri umani, capaci di estremo degrado, possono anche superarsi, ritornare a scegliere il bene, a rigenerarsi, ad ammirare il bello, ad uscire dal pragmatismo utilitaristico. Non esistono sistemi sociali e culturali che annullino completamente la libertà, l’apertura al vero, al bene e alla bellezza. Per questo, è possibile risalire la china, impiantare una nuova cultura, mobilitare le coscienze, formare movimenti di consumatori che si rifiutino di acquistare determinati prodotti, diventando così, con l’oculato uso del loro portafoglio, decisori del destino di certe imprese che puntano solo al profitto e non rispettano né l’ambiente né i lavoratori. Formando la responsabilità dei consumatori, si riuscirà ad incidere sulle decisioni politiche e sull’economia.
A fronte di una situazione di tale gravità, come quella attuale, occorre cercare un nuovo inizio, facendo leva, grazie ad una nuova evangelizzazione, su un umanesimo sociale nuovo, solidale, aperto alla Trascendenza, che solleciti ad autosuperarsi e ad infrangere l’autoreferenzialità. In esso, l’umanità post-moderna troverà una nuova comprensione di sé stessa, e riuscirà a riformulare quel bene comune, che oggi è frammentato in beni sezionali e particolari. Soltanto grazie ad un tale umanesimo, sarà possibile una grande opera di educazione, il conseguimento di nuove abitudini di consumo e di stili di vita.
L’educazione, oggi così necessaria, non deve limitarsi ad offrire informazioni scientifiche e a prevenire rischi. Deve includere la critica ai “miti” della modernità, basati su una ragione strumentale, su paradigmi scientisti; deve aiutare a recuperare i diversi livelli dell’equilibrio ecologico e a fare quel salto verso il mistero, che consente di dare un fondamento profondo all’etica ecologica. L’obiettivo dell’educazione è quello di formare, come già detto, ad una cittadinanza ecologica; a solide virtù che abilitino ad un impegno disinteressato e costante, radicato su motivazioni adeguate; a tutta una serie di piccole azioni quotidiane, ad esempio, volte ad evitare l’uso di materiale plastico e lo spreco di carta; a ridurre il consumo dell’acqua; a differenziare i rifiuti; a cucinare solo quanto ragionevolmente si potrà consumare; a spegnere le luci inutili; a riciclare le cose invece di disfarsene. a trattare con rispetto gli altri esseri viventi; ed anche a piantare alberi.
Sono azioni che diffondono un bene nella società e ci restituiscono il senso della nostra dignità. Una solida educazione ecologica è strategica, e talora ultima chance, di fronte alla frequenza dei comportamenti illegali nell’amministrazione degli Stati, nella società civile e tra i cittadini. Le leggi possono essere state correttamente formulate ed emanate, ma spesso rimangono lettera morta. Si può giungere a sperare, si domanda allora Papa Bergoglio, che la legislazione e le normative relative all’ambiente siano realmente efficaci? Se non basta una legislazione chiara per la protezione dell’ambiente, di una foresta, come avviene spesso in Brasile, o anche della salute pubblica come in Italia nella “Terra dei fuochi”, territorio in cui sono stati compiuti sversamenti di rifiuti industriali, tossici e nucleari, con la complicità della malavita e delle amministrazioni, di che altro c’è bisogno? Oltre ad una legislazione riformata, resa più chiara e certa, occorre una vita buona che anima le istituzioni sociali, la vita dei cittadini. C’è bisogno di un nuovo ethos, permeato da fraternità universale e da solidarietà.