Nel vertice in programma a Shenzhen, il presidente cinese Xi Jinping, il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin “si confronteranno in modo approfondito sulle questioni relative alla salvaguardia della pace mondiale e alla promozione della stabilità strategica nelle relazioni tra le grandi potenze”. Lo ha spiegato, nei giorni scorsi, la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, in una conferenza stampa. La speranza è che quella indicazione sia ampiamente rispettata e che alle parole seguano fatti concreti, come si attendono tutti. Lo scacchiere internazionale, mai come in questo momento storico, resta un osservato speciale visto che ogni mossa determina movimenti economici, capaci di far ballare le economie dei Paesi più industrializzati, a partire dall’Italia. La stabilizzazione dei rapporti diplomatici e il congelamento dei conflitti in corso è una condizione necessaria per tutti e il vertice rappresenta il necessario punto di partenza.

La Cina, lunedì scorso, ha spiegato che il presidente Xi Jinping e i suoi omologhi statunitense e russo, Donald Trump e Vladimir Putin, affronteranno il tema della “pace mondiale” durante il loro primo incontro trilaterale, previsto per giovedì a margine del vertice dell’APEC a Shenzhen. Sia il Cremlino che la Casa Bianca avevano già confermato l’incontro a tre, prima dell’annuncio di Pechino di lunedì mattina. Il vertice dell’APEC (Cooperazione economica Asia-Pacifico), che conta 21 paesi membri, ha preso il via ieri. Secondo funzionari statunitensi, Donald Trump intende affrontare la questione della riduzione degli armamenti nucleari a livello globale e il conflitto scatenato a fine febbraio dagli attacchi israelo-statunitensi contro l’Iran; non si parlerà invece della guerra tra Ucraina e Russia. Da parte sua, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha riferito che, durante un recente colloquio con Xi Jinping, il leader cinese ha mostrato una certa “irritazione” all’idea che l’Ucraina potesse essere oggetto delle discussioni trilaterali. “Ha sottolineato esplicitamente che si tratta di un conflitto europeo, nel quale anche gli europei devono essere presenti al tavolo dei negoziati”, ha dichiarato il capo di Stato tedesco all’emittente ARD.

A parlare di Ucraina – e della necessità di iniziare da un cessate il fuoco, per poi discutere del resto – è stata l’alta rappresentante per la Politica estera dell’Ue Kaja Kallas. “Secondo quanto abbiamo appreso, gli americani affermano che gli europei saranno coinvolti nel prossimo ciclo di colloqui, motivo per cui è stato concordato questo formato” E5+Ue, “ma ritengo che, al momento, la cosa più importante sia continuare a discutere la sostanza, insistendo ancora una volta sulla necessità di un cessate il fuoco e su futuri negoziati volti a garantire una pace duratura, in modo tale che la Russia non possa tornare ad attaccare”.

Sul piano formale, ma che ha anche una valenza fortemente politica, l presidente Usa Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin si sono incontrati a Shenzhen e si sono stretti la mano: è il primo incontro tra i due dall’agosto del 2025. Mosca e Pechino stanno adottando un approccio costruttivo alla costruzione di un ordine mondiale multipolare più giusto. Così il presidente Putin a margine del vertice Apec in corso a Shenzhen. Secondo lo zar, le sanzioni hanno indebolito l’Europa e l’Ue non è riuscita ad adattarsi alla perdita del mercato russo. Per il presidente cinese Xi Jinping, le relazioni tra Russia e Cina contribuiscono a garantire maggiore stabilità al mondo e presentano ampie prospettive di sviluppo: i rapporti tra Pechino e Mosca restano “saldi come una montagna” e non sono influenzati dalle congiunture internazionali di breve periodo.

L’Ucraina, da parte sua, si aspetta che il presidente Usa Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping facciano pressione sul presidente russo Vladimir Putin per porre fine alla guerra. È quanto ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, parlando in conferenza stampa congiunta a Kiev con il ministro degli Esteri del Portogallo, Paulo Rangel. “Sia gli Stati Uniti che la Cina esercitano un’influenza decisiva sulla Russia, soprattutto quando si tratta di porre fine all’aggressione e di concludere la guerra. Speriamo e ci aspettiamo che questo sia il tono del colloquio: esercitare pressione sulla Russia affinché ponga fine alla guerra”, ha dichiarato Sybiha, secondo quanto riporta Ukrinform. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrà un incontro a tu per tu con il presidente russo Vladimir Putin in Cina, ha dichiarato un funzionario statunitense citato dall’agenzia britannica Reuters.