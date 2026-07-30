La crisi dei consumi racconta un Paese che fatica a guardare avanti

In Italia, purtroppo, la situazione economica delle famiglie peggiora sempre di più e, con essa, cambiano le abitudini e le priorità di milioni di persone. Il dato più grave, tuttavia, riguarda un ambito fondamentale: la salute. Sempre più italiani, soprattutto tra gli anziani, rinunciano a curarsi o rimandano visite ed esami a causa dei costi, dei ticket e delle spese sanitarie che le famiglie non riescono più a sostenere. È questo, forse, il segnale più clamoroso e preoccupante di una difficoltà che non è soltanto economica, ma rischia di diventare anche sociale e sanitaria. A preoccupare è inoltre la contrazione dei consumi. Diminuiscono anche quelli agroalimentari, e questo rappresenta un campanello d’allarme particolarmente significativo. Si può comprendere una riduzione nell’acquisto di prodotti di lusso o di altissima qualità, come i tartufi, il cui prezzo è particolarmente elevato.

Ma se gli italiani iniziano a rinunciare anche alla carne, alle fettine di manzo o persino alla verdura, significa che la difficoltà economica sta incidendo sui bisogni quotidiani e fondamentali delle famiglie. Il peggioramento delle condizioni economiche dei cittadini, naturalmente, non rimane confinato all’interno delle mura domestiche. Si traduce inevitabilmente in un problema per l’intera economia nazionale. Se le famiglie stanno male, consumano meno; se consumano meno, il mercato soffre; e se il mercato soffre, anche le imprese riducono la produzione, perché nessun industriale produce ciò che non riesce a vendere. Il rallentamento dei consumi finisce così per coinvolgere l’industria e i servizi, con conseguenze sull’intero sistema economico. Non è un caso che i principali indicatori dell’economia, dal prodotto interno lordo alla produzione industriale, mostrino una situazione di difficoltà.

Che cosa si può fare, allora, per sostenere le famiglie e lenire questa fase di sofferenza? La prima misura sarebbe semplice e fondamentale: rinnovare i contratti di lavoro. Negli ultimi anni gli stipendi reali hanno perso una parte significativa del loro potere d’acquisto, e occorre intervenire per restituire ai lavoratori risorse adeguate. La seconda misura deve essere rappresentata dagli investimenti, pubblici ma anche privati, capaci di creare lavoro stabile, sicuro e adeguatamente retribuito. È necessario contrastare il lavoro precario e, soprattutto, quello irregolare e pagato in nero. Occorre inoltre introdurre un salario minimo legale, come avviene in gran parte dei Paesi europei, per garantire una soglia di dignità retributiva e contrastare lo sfruttamento, soprattutto dei giovani. Il lavoro regolare significa anche maggiori entrate fiscali e, quindi, più risorse per finanziare i servizi pubblici e il sistema previdenziale. Infine, è fondamentale garantire una corretta perequazione delle pensioni. Le pensioni devono essere adeguate almeno all’andamento dell’inflazione, per evitare che gli anziani vedano diminuire ogni anno il proprio potere d’acquisto.