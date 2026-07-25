Tra tesoro e perla preziosa, la via verso la beatitudine eterna

Il Vangelo di oggi, XVII domenica del tempo ordinario (anno A) è ancora una illustrazione da parte di Gesù sull’essenza e le proprietà essenziali del Regno dei cieli e su come noi dobbiamo rapportarci ad esso. Gesù sta parlando in parabole: un linguaggio che è ad un tempo rivolto a tutti perché usa termini ed immagini di uso comune, diciamo così; ma al contempo che richiedo una spiegazione, un approfondimento affinché venga svelato il senso ultimo delle analogie che vengono poste. Così se stiamo attenti alle similitudini poste da Gesù notiamo che oltre appunto a comparare il regno dei cieli ora al tesoro nascosto, ora alla perla preziosa, ora alla rete gettata nel mare, Gesù ci parla anche di come noi dobbiamo vivere in relazione al Regno dei cieli. E allora l’insegnamento fondamentale sta nel mettere il Regno dei cieli al primo posto. Dinanzi al Regno dei cieli tutto diventa secondario e relativo. Relativo non significa totalmente privo di importanza ma appunto ordinato al “possesso” di quel Regno. E allora bisogna saper mettere ogni cosa al suo posto.

Il Signore ci insegna ancora che prima dobbiamo cercare questo suo Regno (Mt 6,33), che è il Regno della felicità, e poi ordinare a tal fine ogni altro nostro bisogno e desiderio, ogni altra cosa. E nel caso che le cose del mondo invece di aiutarci a raggiungere la felicità, si rivelano ostacoli, bisogna abbandonarle, bisogna lasciarle , ma anche è soprattutto bisogna sapere “investire” per acquistarsi il tesoro più prezioso che è il Regno di Dio, come l’uomo e come il mercante che vendono i loro averi per acquistare qualcosa che in sé vale quanto tutti loro: così è il Regno dei cieli: è il “luogo” , lo stato” dove si trova la perfezione finale, quella che supera e contiene la bontà che ha ogni altra cosa comunque buona ma non perfettamente tale. E’ il fine – e non a caso- il discorso di Gesù termina con l’insegnamento escatologico e con la ricchezza così grande del discepolo del regno dei cieli che sa e può trarre dal suo cuore cose antiche e cose nuove.Le cose del mondo bisogna saperle usare e saper anche quando lasciarle andare, perché esse son mezzi relativi non fini. Eppure ci sono realtà create che sono mezzi e fini: le virtù.

Ecco il Regno dei cieli non può essere posseduto senza possedere ad un tempo le virtù in special modo al di sopra di tutto le virtù soprannaturali, e tra queste soprattutto la carità, forma di ogni virtù senza la quale nessuna opera per quanto relativamente buona può essere considerata tale in senso assoluto. Alla carità è congiunta la sapienza. Ed è alla sapienza, dice San Tommaso d’Aquino, che spetta ordinare. Ordinare non un ambiente qualsiasi ma la vita stessa, la vita in sé in virtù del principio supremo dell’ordinazione che è il fine ultimo: l’ultima perfezione dell’uomo. E Dio ha voluto che oltre al raggiungimento del fine naturale noi con la sua grazia possiamo raggiungere anche il fine soprannaturale: la visione beatifica. E’ infine questo dono della sapienza che ci insegna a chiedere lo stesso Salomone nella prima lettura tratta dal primo libro dei Re. E così Salomone, l’uomo del campo, il mercante, sono figure ad un tempo (oltre ad essere come nel caso di Salomone personaggi storici) del credente che ordina la vita al fine di possedere la beatitudine, ordina la vita intera con sapienza.