Tra il Cielo e il mondo: perché la missione della Chiesa comincia da Cristo

Come ogni anno il 15 agosto la Chiesa non ha celebrato un tema etico o sociologico, ma un mistero centrale della fede: Maria assunta in cielo in anima e corpo, segno della vittoria di Cristo sulla morte e anticipo della risurrezione promessa a tutti. È una festa che parla di eternità, non di agenda politica; di salvezza, non di analisi sociale.

Sui social e nei media è stato notato che da più parti, nelle omelie della festa dell’Assunta, si è frequentemente insistito soprattutto su migranti, patriarcato e altre urgenze sociali. Forse è il caso di rileggere con più attenzione Il Magistero di Francesco che non ha mai smesso di ricordare che la Chiesa non è una ONG e che la sua prima missione è annunciare Gesù Cristo. Tutto il resto viene dopo, non prima.

E invece in diverse omelie episcopali tenute nella solennità dell’Assunta, il contenuto teologico della festa ha rischiato di essere oscurato da letture prevalentemente sociali o politiche. Il problema nasce quando l’omelia sposta il baricentro. Migranti, disuguaglianze, patriarcato: temi reali e seri, certo, ma non sono il cuore della liturgia. La domanda è semplice e decisiva: aiutano davvero a comprendere il mistero che si celebra quel giorno, oppure lo sostituiscono?

La liturgia non è un contenitore neutro. Ha una sua logica interna, che chiede di essere rispettata. Quando il Vangelo del giorno viene usato come pretesto per parlare d’altro, si perde la forza propria della celebrazione e si indebolisce la fede.

E qui il paradosso diventa evidente: proprio Papa Francesco, spesso citato a sostegno di omelie “sociali”, ha insistito con forza sul primato dell’annuncio di Cristo. «La Chiesa non è una ONG» non propala slogan, ma il vangelo di Cristo. Senza l’annuncio esplicito di Gesù, la Chiesa smette di essere Chiesa e quindi di essere davvero utile al mondo.

Nella sua prima esortazione apostolica, la “Evangelii gaudium” il Papa è chiarissimo: non esiste evangelizzazione senza la proclamazione di Cristo Signore. Solo da questo centro nasce anche l’impegno per i poveri e per la giustizia. Non il contrario. Prima la fede, poi le sue conseguenze storiche e sociali.

Quando si inverte questo ordine, si rischia una doppia deriva: da un lato una fede ridotta a attivismo, dall’altro una liturgia svuotata del suo contenuto teologico. In entrambi i casi, si perde il centro.

Se questi vescovi vogliono davvero essere fedeli a Papa Francesco, il punto non è moltiplicare i richiami sociali, ma custodire la gerarchia che lui stesso ha indicato: Cristo al centro, e da Lui tutto il resto. Non il contrario. Altrimenti si finisce per fare proprio per ciò che il Papa ha sempre criticato: una Chiesa che parla molto del mondo, ma troppo poco di Dio.

Ciascun Pontefice ha ribadito e testimoniato con il proprio Magistero come la Chiesa nasca dalla fede in Cristo e dall’annuncio del Vangelo, non da strategie sociologiche o scopi meramente filantropici: sebbene la carità e l’aiuto ai poveri siano essenziali, ridurre la Chiesa a una ONG significa svuotarla del suo legame vitale con Dio e ridurla a una semplice struttura di servizi sociali.

Perciò la Chiesa va vista come un “popolo in cammino” e una famiglia unita nello Spirito, la cui forza non risiede in logiche di potere o di marketing, ma nella testimonianza di fede e nella vicinanza spirituale e umana alle persone.