“La tecnologia non è un male, ma non è neutrale. Assume il volto di chi questa tecnologia la pensa, la finanzia, la regola e la usa”, insegna Leone XIV. “Quale futuro umano stiamo costruendo insieme?”, si chiede l’arcivescovo Gabriele Caccia, nunzio apostolico negli Usa. Un appello a valutare il progresso economico e tecnologico in base al suo servizio alla persona umana. Al convegno su “speranza resiliente, futuro condiviso” l’arcivescovo Caccia ha ripercorso la crescita economica, la sicurezza energetica e il rapido sviluppo delle nuove tecnologie. In particolare ha ricondotto l’intelligenza artificiale a un interrogativo fondamentale: “Il progresso che cerchiamo servirà davvero la persona umana“. Fides et ratio (in italiano: “Fede e ragione”) è il titolo e l’incipit della celebre enciclica Fides et Ratio (14 settembre 1998) promulgata da papa Giovanni Paolo II il 14 settembre 1998. Sostiene che non vi è opposizione o contrasto tra la ricerca filosofica (la ragione) e la rivelazione cristiana (la fede), ma una profonda e necessaria armonia. Entrambe conducono alla ricerca della verità, pur usando metodi diversi. Il documento mette in guardia contro il relativismo e l’indifferenza religiosa, e rimprovera a certe correnti della filosofia moderna di aver rinunciato alla ricerca della verità ultima e della trascendenza. Riconosce alla ragione umana la piena capacità di conoscere la realtà, il mondo e di aprirsi alla comprensione di Dio, distinguendo l’essere umano da tutte le altre creature.

Secondo Robert Francis Prevost le intelligenze artificiali non vivono esperienze, non possiedono un corpo, non provano gioia o dolore. Non maturano attraverso le relazioni e non sanno dall’interno cosa significhino amore, lavoro, amicizia o responsabilità. Né hanno una coscienza morale, poiché non giudicano il bene e il male. A partire dalle riflessioni del Papa, il nunzio apostolico negli Usa osserva che le possibilità offerte dalla tecnologia non possono, da sole, determinare ciò che è bene. La tecnologia offre possibilità straordinarie. Ma l’innovazione, da sola, non ci dice che cosa sia il bene. Occorre dunque interrogarsi su chi tragga beneficio dal progresso e sulla sua effettiva capacità di servire le persone. I principi permanenti della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, come evidenziato nel Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, sono quattro. La dignità della persona umana: ogni essere umano è creato a immagine e somiglianza di Dio e possiede diritti fondamentali e inalienabili che precedono ogni legge dello Stato. Il bene comune: l’insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono sia ai gruppi sia ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente. La sussidiarietà: le decisioni e i compiti sociali devono essere gestiti dal livello più vicino possibile ai cittadini e alle comunità locali, evitando che gli enti superiori monopolizzino ciò che i corpi intermedi o i singoli possono fare meglio. La solidarietà: la ferma e perseverante determinazione di impegnarsi per il bene comune e per il bene di tutti e di ciascuno, poiché siamo tutti responsabili di tutti.

Le comunità di credenti hanno un contributo specifico da offrire. Un autentico dialogo interreligioso non chiede di essere meno radicati nella propria fede. “Al contrario, se sappiamo chi siamo e in che cosa crediamo, possiamo incontrare gli altri con maggiore sincerità”, puntualizza monsignor Caccia. Nella lettera enciclica Magnifica Humanitas Leone XIV collega il progresso alla tutela della persona umana nell’era dell’Ia. Ogni generazione ha la responsabilità di plasmare il proprio tempo in modo degno della persona umana. In questo contesto, le comunità di credenti hanno un contributo specifico da offrire. Il valore umano è un dono divino, non legato all’efficienza. Nessuna macchina rimpiazza la coscienza umana. L’intelligenza artificiale richiede di essere disarmata, liberata da logiche che la trasformano in uno strumento di dominio, esclusione o morte. “La verità è un bene comune e non una proprietà di chi ha potere o visibilità”, sostiene Robert Francis Prevost. La tecnica non è neutrale. L’intelligenza artificiale porta con sé il rischio di disumanizzazione e va disarmata. Nessuna macchina sostituisce la coscienza umana. Il valore umano è un dono divino, non legato all’efficienza. Nelle sue riflessioni sulla comunicazione, il Papa richiama alla necessità di una parola di pace e di ascolto, rifiutando l’Ia incontrollata e l’aggressività digitale.