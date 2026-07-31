Tra i beni destinati a tutti papa Leone pone le nuove forme di proprietà: brevetti, algoritmi, piattaforme digitali, infrastrutture tecnologiche, dati. Sono frutto delle potenzialità inscritte nell’intelligenza umana da Dio. Sono suo dono. Essi sono beni appartenenti all’umanità. E come beni dell’umanità sono destinati a tutti gli uomini, a tutti i popoli. «In un contesto – annota Leone XIV – in cui la ricchezza delle nazioni dipende sempre più da conoscenze e tecnologie, quando questi beni restano concentrati nelle mani di pochi, senza adeguate forme di condivisione e di accesso, si crea un nuovo squilibrio che contraddice la destinazione universale dei beni e alimenta il divario tra inclusi ed esclusi, tra chi può partecipare alla rivoluzione digitale e chi ne rimane ai margini. Inoltre, la cura della Casa comune e la responsabilità verso i poveri e verso le generazioni future chiedono che l’uso dei beni del creato e delle nuove possibilità offerte dalla tecnica sia regolato in modo tale da rispettare l’ambiente, evitare sprechi e nuove forme di saccheggio». È senza dubbio una novità l’inclusione del principio, tra i principi della Dottrina sociale della Chiesa, della giustizia sociale, che porta con sé una connaturale connessione con il bene comune, il bene di tutti, inclusivo dei più poveri. Il discorso dell’opzione preferenziale dei poveri, su cui ha insistito san Giovanni Paolo II nella Sollicitudo rei socialis, declinandola quale forma speciale di primato dell’esercizio della Carità cristiana sul piano internazionale, viene ripreso da papa Leone e ancor più innestato, quale forma animatrice ed ispiratrice, nella giustizia sociale avente dimensioni universali.
Tecnologia, giustizia sociale e poveri: la sfida indicata da Leone XIV
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