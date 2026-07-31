Tecnologia, giustizia sociale e poveri: la sfida indicata da Leone XIV

Egli, in sostanza, afferma chiaramente che la giustizia sociale non è solo virtù civile e sociale, da viversi e concretizzarsi nelle società e nella politica ma è, prima ancora, in radice, sul piano della redenzione, una pratica di vita teologico-morale, una forma concreta di sequela di Cristo e di fedeltà al suo Vangelo.

Giovanni Paolo II, per parte sua, nella sua enciclica “Dives in misericordia” aveva sottolineato che vivere l’amore misericordioso di Dio e il suo perdono nella vita sociale significa realizzare, in maniera eminente, la giustizia, senza annientarne le oggettive esigenze. Anzi, interpretandole in modo più autentico, chiamandole incessantemente a correggersi nelle loro concretizzazioni meno perfette, per poi completarsi, su altri piani, in forme di giustizia non semplicemente umana. Sono forme che vanno al di là dei rapporti esteriori per toccare l’uomo interiore, la sua dignità più che umana – nella sua qualità di uomo e di figlio nel Figlio -, il suo compimento in Dio. L’autentica misericordia sospinge la giustizia umana e sociale a trovare integrazione e impulso in rapporti sociali, che intendono dare o restituire all’uomo non solo qualcosa ma soprattutto sé stesso, liberandolo e promovendolo in quanto essere primariamente spirituale, cristificato e, quindi, cristoconforme.

Leone XIV, per parte sua, sembra voler far capire come le esigenze del Vangelo domandano di trovare una incarnazione concreta nella stessa politica. Da ciò la giustizia umana riceve impulso verso il suo compimento più alto. Peraltro, se nelle democrazie sostanziali del secolo scorso, come anche nelle Costituzioni degli Stati, si è maggiormente consolidato il discorso della giustizia sociale come giustizia del bene comune, che cura l’armonizzazione tra le varie forme di giustizia (commutativa, contributiva e distributiva) affinché il bene di tutti, specie dei più poveri, trovi realizzazione, ciò è avvenuto anche grazie alla provvidenziale influenza del cristianesimo, al vigore e alla creatività culturale e civilizzatrice dei popoli mossi dalla Carità piena di verità, avente in Cristo la sua scaturigine. La dimensione pubblica della fede cristiana ha contributo a strutturare gli Stati contemporanei nelle loro fondamenta, secondo la figura dello Stato sociale, che attualmente è in crisi per varie ragioni, come: invecchiamento della popolazione e calo delle nascite, esplosione dei costi sanitari, crisi fiscale dello Stato, globalizzazione e mobilità, mutamenti famigliari, prevalenza degli orientamenti del capitalismo woke, populismo.

Ciò deve essere continuato con amore e intelligenza di servizio ancora oggi, in un nuovo contesto, con modalità nuove, ovviamente, in cui l’ambiente creato dalle tecnologie digitali, ma non raramente sregolato e pervaso dall’ideologia del primato della tecnica, del dominio e del profitto, potrebbe dare luogo, come in parte già avviene, a strutture nazionali e internazionali generatrici di ingiustizie, diseguaglianze, discriminazioni, una cultura dello scarto, dell’emarginazione dei più poveri. Allo strapotere tecnologico ed economico degli attori privati, di pochi, che controllano le piattaforme, le infrastrutture e la potenza di calcolo dell’intelligenza artificiale va opposto un sistema alternativo che serve a dare spazio ai corpi intermedi, alla partecipazione e alla deliberazione. Tutto il contrario di visioni stataliste o da Far West, dove esiste un solo diritto: quello del più forte. Vanno superate anche forme di gestione paternalistica o assistenzialistica: non uno Stato che decide al posto del popolo, ma uno Stato che custodisce e promuove lo spazio in cui il popolo decide. L’idea di “giustizia sociale”, afferma papa Leone – sarebbe meglio per noi, a questo punto, parlare di principio di riflessione della giustizia sociale -, aiuta a riconoscere che le ingiustizie non nascono solo da scelte sbagliate dei singoli, ma anche da strutture, meccanismi, assetti economici e culturali che producono disuguaglianza quasi automaticamente.