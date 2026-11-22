Nel 1827 istituì ufficialmente la Congregazione delle Suore Agostiniane Serve di Gesù e Maria, dedicata all’insegnamento e alla formazione delle nuove generazioni femminili. La Venerabile Serva di Dio Maria Teresa Spinelli è stata selezionata e premiata dal Dipartimento per le Pari Opportunità tra le venti figure storiche dell’iniziativa nazionale “L’Italia delle donne” (sezione Donne delle istituzioni), su candidatura del comune di Ferentino. Ha lasciato scritti legati alla vita comunitaria e alla misericordia di Dio. Misericordia e amore divino. Negli scritti della fondatrice emerge un profondo senso della gratuità dell’amore di Dio e dello stupore di fronte alla sua misericordia. Vita comune e umiltà: ispirandosi alla Regola di Sant’Agostino, Maria Teresa Spinelli raccomanda l’unità di cuore e di mente, invitando le sorelle a superare le differenze sociali e di estrazione tra ricche e povere. La Chiesa cattolica l’ha proclamata Venerabile. L’esperienza di Dio vissuta da suor Teresa è quella di chi si sente amata gratuitamente da Dio e se ne stupisce, al pensiero della propria piccolezza e limitatezza: “Vedete a che grado rivano le magnificenze di Dio! Ammirate le opere del divino Amore! lo tutta viltà, tutta bruttezza! Fonte di ingratitudine! Trovarmi nel seno della Misericordia! Amata da un Dio! Come ciò può accadere!? E pur tanto è, e anche voi me ne assicurate, e io lo voglio credere, come non lasso di credere, che posso divenire peggiore dei demoni, se la mano dell’amoroso mio Padre Celeste, del mio Sposo, del mio amoroso fratello Gesù, perché mi è Sposo, e fratello, e tali cose le ho intese tutte nell’anima, io dico se lassassero, per mia disgrazia, di così proteggermi, chi sarei? Questo io sento, il bono, dunque che in me si trova è del mio amato Iddio, e in me che? Niente! E più del niente! Ma, con il mio Dio, tutto posso. E lo spero di corrispondere” (Lettera 83).

Suor Teresa è consapevole non solo del fatto che, senza l’aiuto di Dio, la sua anima sarebbe perduta, ma anche che l’amore di Cristo per lei lo ha portato a morire in croce per salvarla: “Ma è tale, o Padre, il parlare interno, e talmente grato all’orecchio dell’anima, perché tutto si raccoglie dai peccati commessi, dalle straordinarie misericordie di Dio, usate per puro amore! L’essersi fatto uomo, per salvarmi e patire si acerba morte, per amor mio! La predilezione straordinaria, che ha sempre avuta per me, sempre ingrata(!), e che seguita a significarmela con tante misericordie! Il suo gran potere, per rendermi qual mi vuole; la sua straordinaria carità in offrirmi le sue misericordie!” (Lettera 73). Sperimentare la misericordia di Dio fa sgorgare nel cuore la gratitudine. “Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri” esclama Zaccaria nel Benedictus; “Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono” risponde Maria nel Magnificat. Alle loro voci si associa anche quella di Madre Spinelli: “O quante misericordie! O quante! Io sono restata in umiltà amorosa, in persuasiva di nulla potere; confidente, che se il Signore vorrà da me debolissima creatura, mi darà la sua santa grazia, con una eguale disposizione, tanto per vivere in sacrificio fino alla fine con la santa mortificazione, e tanto se vorrà Lui mortificarmi con la malattia, essendo Lui il Padrone dell’anima e del corpo, e di tutte le cose mie. Sia sempre benedetta l’infinita liberalità del mio Dio! Chi sono io? Voi lo sapete! E il mio Dio lo sa meglio di voi e di me. Oh, che bontà! Oh, che bontà!”(Lettera 20). Il modo migliore per ringraziare il Signore per la sua bontà misericordiosa è quello di essere misericordiosi verso il prossimo. È Gesù stesso ad esortarci: “Siate misericordiosi come il vostro Padre celeste”. Suor Teresa si è distinta particolarmente nella sua carità verso il prossimo, come ci ricorda anche uno dei teologi che ha esaminato la Positio super vita et virtutibus: “La figura della Serva di Dio è singolare per la vicenda biografica, ma è anche attraente per il modello di donna che rappresenta: una donna vera che ha attraversato le tempeste della vita fidandosi di Dio e facendo della carità il senso del suo esistere. Ella è testimone che chi crede in Dio e si lascia guidare dal sua volontà trova sempre il modo di trasformare anche gli ostacoli in occasioni di crescita. In tempi storici tormentati, si fece carico dell’impegno di educare i giovani e di offrire, soprattutto alle donne giovani, strumenti di promozione umana integrale. Con cristallina semplicità e tenace radicalità accolse e visse la parola evangelica e la tradusse in opere di misericordia, non solo servendo poveri e malati, ma abbracciando lei stessa la croce del Signore in spirito di condivisione e riparazione”.

Suor Teresa Spinelli si sentiva chiamata a partecipare alla Passione di Cristo attraverso le penitenze, in favore dei peccatori. Così racconta per lettera al suo confessore: “Al momento che offrivo il mio nulla, ho inteso sovrabbondare la grazia, che mi ha animata, e, con i suoi detti interni, ha preso ad incoraggiarmi, dicendomi: “Amami, che io ti amo; patisci volentieri, che mi è accetto tal patimento. Dì che voi, che io ti contenterò”. E io non ho saputo dirgli altro che anime, che peccatori, che non piombassero i castighi, ma la misericordia” (Lettera 15). Qual è il messaggio che suor Teresa ci lascia per vivere al meglio questo Anno della Misericordia? Quello di non allontanarci dalla misericordia di Dio per poter avere sempre il giusto entusiasmo spirituale per portare la misericordia di Dio a tutti: “Su dunque, rinnovate lo spirito, riempitevi di santo zelo della gloria di Dio e della salute di tante anime, che dalle vostre parole attendono il loro risorgimento…. Quanto sarà bello il Cielo (!), Regno di quel Dio che noi serviamo! Ma quanto sarà più bello per noi, se ci seguiranno più schiere di anime, conquistate con le nostre fatiche, avvalorate dai meriti di Gesù Cristo, altrimenti che possiamo noi? Nulla!” (Lettera 118). Fu una moglie maltrattata e poi istituì la congregazione delle suore Agostiniane dedicata all’ insegnamento e alla formazione delle nuove generazioni femminili. Con altre otto maestre, fondò una comunità dedita alla preghiera e al lavoro. Il 23 settembre del 1827 questa comunità divenne l’Istituto delle “Suore Serve di Gesù e Maria” che, dopo aver ricevuto l’aggregazione all’Ordine Agostiniano, prese il nome di “Suore Agostiniane Serve di Gesù e di Maria”. Nacque a Roma (Italia) il 1° ottobre 1789. Inviata a studiare presso l’Istituto delle Maestre Pie Venerini di San Tommaso in Parione, a causa di un dissesto finanziario familiare nel 1802 dovette interrompere gli studi e rientrare a casa. All’età di sedici anni, con la speranza di rendere migliore la sua situazione economica, i genitori la diedero in sposa a un giovane impiegato camerale, Luigi Ravieli, che ben presto si dimostrò irascibile e violento nei confronti della moglie, fino a maltrattarla. Dopo aver esaminato il caso, il Vicegerente di Roma decise la legale separazione dei coniugi. Il marito l’abbandonò definitivamente senza dar più notizie. Dal matrimonio nacque una figlia: Maria Domenica. Per provvedere al necessario sostegno familiare, si impegnò come domestica fino al 1816.

Oltre a svolgere con cura il lavoro, si impegnava molto nella preghiera e nella penitenza, sotto la guida del gesuita padre Michele Perez, e si dedicava pure alle opere di carità, di apostolato e di assistenza ai malati. Nel 1816 rientrò a Roma per occuparsi della figlia e dei genitori anziani e ammalati. In questo periodo, sotto la guida del direttore spirituale padre Pietro Castelnuovo, Rettore della Comunità dei Padri Dottrinari di “Santa Maria in Monticelli”, continuò la vita di preghiera e di penitenza. Ammalatasi gravemente, il direttore spirituale la esortò ad affidarsi all’intercessione dell’allora Venerabile Cesare de Bus, Fondatore dei Dottrinari. Si accordarono per pregarlo simultaneamente e, all’improvviso, la Venerabile Serva di Dio guarì completamente. Nel 1819 la figlia fu accolta come educanda nel Monastero di S. Caterina dei Funari a Roma e, nel 1825, scelse la vita claustrale nel Monastero delle Benedettine di Veroli. Nel 1820 dopo la morte della madre, si trasferì presso la casa del fratello, dove prestò assistenza alla cognata malata. Nello stesso anno si sentì chiamata ad iniziare un apostolato educativo. Nel 1821, dietro consiglio del confessore e di alcuni sacerdoti, si trasferì a Frosinone e, insieme ad altre tre maestre, in accordo col Comune cittadino, aprì la prima scuola elementare per fanciulle. A fianco della scuola sorse il Convitto per le educande, il laboratorio di ricamo e di fiori artificiali, l’opera delle prime comunioni, degli esercizi spirituali e del catechismo degli adulti. Per portare avanti la sua opera le vennero concessi anche la chiesa e l’ex-convento di San Agostino. Nel 1835 accolse presso di sé la figlia, monaca benedettina, dimessa dal suo Monastero per grave malattia mentale, e l’assistette fino alla morte, avvenuta nel 1846. Nel 1838, emise i voti del “più perfetto” e di “vittima” con cui volle consolidare il suo amore al Signore e unirsi in maniera più intima alle sofferenze del Signore in espiazione dei peccati propri e di tutto il mondo. Morì a Frosinone (Italia) il 22 gennaio del 1850. L’Inchiesta Diocesana si svolse presso la Curia ecclesiastica di Frosinone (Italia), dal 17 settembre 1982 al 27 febbraio 1997, in quindici Sessioni, durante le quali fu raccolta la documentazione e vennero escussi ventisei testi, di cui tre ex officio. La validità giuridica dell’Inchiesta fu riconosciuta con il Decreto del 20 febbraio 1998.