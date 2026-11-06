Settimana della Scienza e della Pace: il sapere al servizio dell’umanità

Tra pochi giorni si celebrerà la Settimana internazionale della Scienza e della Pace. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la proclamò con la risoluzione 43/61 del dicembre 1988, ma le sue radici sono precedenti: fu osservata per la prima volta nel 1986, nell’Anno internazionale della pace, per iniziativa di scienziati. L’idea è semplice e ambiziosa: far incontrare atenei, laboratori, scuole e cittadini per interrogarsi su come il sapere possa servire la sicurezza, la cooperazione e lo sviluppo sostenibile dei popoli. Questa ricorrenza è un richiamo alla responsabilità di chi produce e usa la conoscenza, che non è mai neutrale: può curare o ferire, costruire ponti o muri. Sarebbe un peccato ridurla a una data sul calendario, mentre deve diventare un tempo di discernimento collettivo.

Il nucleare ne è l’esempio più evidente: non di una logica della contrapposizione, ma, prendendo esempio dall’iniziativa “Atomi per la pace” degli anni Cinquanta, da cui nacque l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, fino ai programmi che, dopo la Guerra fredda, hanno trasformato uranio altamente arricchito di origine militare in combustibile per le centrali civili, può e deve diventare simbolo di cooperazione virtuosa. Declinare la scienza della pace in questo campo significa anzitutto garantire verifica e trasparenza, con ispezioni indipendenti e dati condivisi, perché senza fiducia verificabile nessuna conversione è credibile. Significa poi riconvertire con responsabilità materiali, competenze e infrastrutture a favore di energia, medicina nucleare e ricerca. Significa custodire il Creato con una gestione rigorosa e di lungo periodo di scorie e siti dismessi, perché le generazioni future hanno diritto di non ereditare i nostri errori, e assicurare un accesso equo, in modo che le nazioni più fragili non restino spettatrici ma partecipino a competenze, formazione e benefici. Tutto questo richiede una visione politica d’insieme capace di tenere unite la dimensione economica, con investimenti trasparenti e sostenibili che non alimentino nuove disuguaglianze, quella ambientale, con un monitoraggio costante, e quella diplomatica, perché senza dialogo tra i popoli nessun progetto tecnico potrà reggere. Ogni risorsa sottratta al riarmo e messa al servizio della vita è un atto di speranza.

Guardando al futuro, la scienza si apre a nuove frontiere e una delle più decisive è l’intelligenza artificiale, rispetto alla quale la domanda è la stessa: sarà strumento di dominio o di incontro? La risposta dipende da dove decideremo di collocare il centro. Al centro devono stare le persone, con la loro dignità, i loro diritti e la loro libertà, e accanto a loro il conseguimento della pace come criterio ultimo con cui valutare ogni sviluppo tecnologico: un’innovazione non è progresso se non rende il mondo più giusto, più sicuro e più umano. Promuovere la pace in questo ambito vuol dire dunque garantire che benefici e competenze non restino concentrati in poche mani o in pochi Paesi, perché un’IA per pochi sarebbe una nuova fonte di disuguaglianza e di tensione, e coinvolgere nella sua progettazione anche chi oggi non ha voce, a partire dalle comunità più fragili.

Come per l’atomo, valgono trasparenza, responsabilità e governance condivisa, con standard comuni, audit indipendenti e un ruolo forte per le sedi multilaterali, e vale un principio etico non negoziabile: la tecnologia deve restare al servizio della persona e della pace, mai il contrario. In questo cammino ci guida San Francesco d’Assisi, che attraversò le frontiere del suo tempo disarmato, portando un dialogo di pace anche a chi era considerato nemico, e la cui lezione resta attuale: la pace non nasce dalla paura reciproca, ma dall’incontro. È il senso dell’esortazione del Papa a “disarmare le parole per disarmare la Terra”, perché il linguaggio della minaccia prepara sempre il terreno ai conflitti, mentre un linguaggio mite e sincero apre spazi di fiducia.

Solo un impegno condiviso, radicato nella giustizia, nella solidarietà e nella cura del Creato, può trasformare la scienza in ogni sua declinazione in un autentico strumento di pace, messa al servizio di tutte le nazioni, comprese le più fragili, e sempre con la persona e la pace al centro. Nessuno può sentirsi esonerato: governi, scienziati, imprenditori, comunità di fede e semplici cittadini sono chiamati a fare la propria parte, senza esitazioni e senza rimandare, perché la pace si costruisce ogni giorno e comincia da scelte coraggiose come queste.