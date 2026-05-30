Santissima Trinità: il mistero del Dio vivente

Oggi la Madre Chiesa ci fa fissare lo sguardo sul mistero centrale, insieme a quello dell’Incarnazione del Verbo, della nostra fede: il mistero di Dio uno e trino, il mistero del Dio vivente, come vengono intitolati alcuni corsi di Trinitaria.

Fissiamo perciò lo sguardo su di Lui come ci dice il salmo: “guardate a Lui e sarete raggianti” (Sal. 34,6). Però fissiamolo consapevoli che abbiamo occhi così deboli che non possono esaurire colui che è purissima Luce: il Sole divino che abbaglia così tanto che noi siamo, per usare una espressione tommasiana ed aristotelica, come i pipistrelli. E non è che non vediamo dentro la natura di Dio, di questa purissima luce, perché in essa ci siano tenebre ma perché, al contrario, per la sua stessa purezza, ci abbaglia. Fissiamo lo sguardo coscienti che solo con gli occhi della fede, l’anelito della speranza, l’ardore della carità, possiamo farlo come si deve.

San Tommaso d’Aquino, parlando del rapporto tra ragione umana e verità di fede nella Somma contro i Gentili (I,8) ci dice che, pur rimanendo i misteri divini sovra-razionali, tuttavia “è proficuo per la mente umana esercitarsi in tali ragionamenti per quanto inadeguati purché non si abbia la presunzione di comprendere o di dimostrare”. E cita a sostegno Sant’Ilario di Poitiers che nel De Trinitate (10,11) afferma: “nella tua fede inizia, progredisci, insisti: sebbene io sappia che non arriverai alla fine, mi rallegrerò del tuo progresso. Chi infatti si muove verso l’infinito, anche se non arriva mai, tuttavia va sempre avanti. Però non presumere di penetrare il mistero, e non ti immergere nell’arcano di una natura infinita immaginando di comprendere il tutto dell’intelligibile: ma cerca di capire che si tratta di realtà incomprensibili”. E questo in qualche modo è partecipabile da tutti, anche se non tutti sono teologi di professione.

Nell’Esodo questa “misteriosità” di Dio è perfettamente evidente. E lo è anche per la più profonda e alta ricerca razionale. Se infatti Mosé vide Dio di spalle (Es. 33), la ragione umana da sola può cogliere soltanto alcune verità su Dio a partire dalla creazione e tra queste proprio che Dio è incomprensibile nella sua natura, sovra-razionale e trascendente. Però questa stessa verità rende più che ragionevole lo stesso atto di fede. Verrebbe da esclamare con Dante (Par. XXXIII, vv. 142-145): A l’alta fantasia qui mancò possa, Ma già volgeva ‘l mio disio e ‘l velle, Sì come rota ch’igualmente è mossa, l’Amor che move ‘l sole e l’altre stelle.

E “Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio” ci dice il vangelo di questa domenica. Ha dato il Figlio Unigenito che “lo ha rivelato” (Gv 1,18). Dio Padre ha dato il Figlio perché ha voluto destinare l’umanità ad un “fine soprannaturale” rivelando tutta la verità su di Sè. San Tommaso ancora ci insegna che “nessuno tende con desiderio e con impegno verso cose che non conosce. Ora, avendo la divina provvidenza preordinato l’uomo a un bene più alto di quello sperimentabile nella vita presente, era necessario che la mente umana venisse iniziata a cose più alte di quelle raggiungibili al presente dalla nostra ragione; imparando così a desiderare e a perseguire beni che trascendono la nostra condizione attuale. E questo compete soprattutto alla religione cristiana, che promette in modo singolare beni spirituali ed eterni” (C.G., I,5)

Così, come possiamo evincere, i concetti di rivelazione e redenzione si richiamano in qualche modo a vicenda. E davvero contemplando il mistero della Trinità, del Dio vivente, rivelato da Cristo Signore, il Verbo incarnato, possiamo ben cogliere la verità dello stesso versetto del Salmo 84 che recita “misericordia e verità si incontreranno”, perché l’opera stessa di Dio, del Dio vivente, la nostra salvezza, è opera appunto di verità e amore perché l’Essere per Sé sussitente (Dio) è Verità somma e sublime Amore per essenza, che si auto-proclama “Colui che sono” (Es 3,14) ed è “Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà” (34,6) e che vuole camminare ed abitare presso di noi ed in noi.