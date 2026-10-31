Editoriale

Santi per dono: l’amore di Dio trasforma la vita quotidiana

Di don Fortunato Di Noto
Immagine creata con chatGtp

Sii uomo, autentico, prima di chiedere la santità”. Il mio anziano parroco lo ripeteva spesso in contrapposizione a ciò che le solerti e entusiaste catechiste mi replicavano: più una pretesa che un “invito”, più una imposizione che una proposta di cammino di conversione. Aggiungeva, inoltre, il parroco: comportati come Gesù e diventerai come Lui, Santo perché Lui è Santo.

Non si comprendeva questa profondità spirituale che si riversava, se accolta e vissuta, nella quotidianità eppure era affascinante questa prospettiva; diventare come Gesù.

La Parola di Dio, in questa domenica, Giorno del Signore e ‘Tutti i Santi’ ci nutre di desiderio, di Cielo da incarnare sulla Terra.

Ogni giorno era un vero e proprio combattimento, tra ciò che si era e ciò che uno dovrebbe diventare, appunto un Santo. La consolazione avvenne nel capire, per fortuna, che un Santo non era un supereroe, non era un uomo o donna con super poteri, né un umano di grandezza esagerata e fantasiosa. Il cuore si rasserenò quando una bambina, al Reparto di oncologia pediatrica, mi disse, sorridendo, consapevole che doveva morire, una parola così ‘santificante’ che cambiò la prospettiva: “andrò dove Lui mi ha preparato un posto e desidero che un giorno mi verrai a trovare, insieme a Lui con i bambini santi. Morirò santificata”.

Ecco, chi è un Santo? Solo un uomo santificato dall’Amore di Dio; che amato da Dio, ama Dio e il prossimo, fino alla fine, senza mai tentennare, indietreggiare; pieno di gioia, di pace, di serenità. Vive nella pienezza dei giorni tra cadute e riprese, nella sofferenza e nella gioia della vita, proteso pur nell’abitare il tempo donato, verso il Cielo, amando i passi nella terra, già calpestata e santificata dall’Amore di Dio, rivelatosi in Suo Figlio Gesù. Un uomo della via santa già percorsa da Gesù e dai Suoi amici.

La santità è il frutto dello Spirito nella vita di ognuno (cf. Galati 5,22-23) e se accade che pensiamo di non farcela, guardiamo sempre a Lui e diventeremo raggianti di Luce che spende nell’Amore. Il Santo è colui che splende non di un amore riflesso, ma donato e che dona sempre. In ogni vita di un Santo, ma aggiungerei di Beato, Venerabile, Servo di Dio, Testimone della fede, sia bambino che adulto, esplode questa luce di bellezza che è sentirsi amati e amare e sprofondare nella consapevolezza che la nostra umanità è magnifica, unica e irripetibile.

“Chi non ama rimane nella morte” (1 Giovanni 3, 14): “Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte”.  Chi non ama non desidera la “santità” che è una chiamata universale, respinge nella chiusura e prigione egoistica, l’amore fraterno e concreto anche verso i nemici, che bisogna amarli nella dimensione della Croce. Il Santo, anche quella della ‘porta accanto’ non si chiude nell’odio, nell’egoismo, o nella indifferenza verso il prossimo o vive in una “separazione” o “spartizione” della tunica di Gesù senza cuciture, provocando un amore diviso, tossico, malato, distruttivo.

Santi e santificati per dono non certamente per dei meriti. In questo ‘dono’ scopriamo il bisogno di essere riempiti nei vuoti esistenziali: pieni di Lui per donare sempre Lui.

Uniti in Dio e separati dal mondo, ma vivendo nel mondo come uomini e donne abitati dall’Amore di Dio che testimoniano con la vita quanto Dio, nel Figlio ha amato questa umanità immersa nel peccato e lacerata da discordie e da divisioni. Una grazia divina che dona vita al cuore inquieto dell’uomo e trova pace in Lui in questi conflitti esistenziali che provocano le guerre senza amore. “Camminiamo sulla strada che han percorso i santi tuoi, tutti ci ritroveremo dove eterno splende il sol.”, sole di giustizia e di pace nella gioia in Lui; datore di ogni bene.

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