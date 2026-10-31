Santi per dono: l’amore di Dio trasforma la vita quotidiana

“Sii uomo, autentico, prima di chiedere la santità”. Il mio anziano parroco lo ripeteva spesso in contrapposizione a ciò che le solerti e entusiaste catechiste mi replicavano: più una pretesa che un “invito”, più una imposizione che una proposta di cammino di conversione. Aggiungeva, inoltre, il parroco: comportati come Gesù e diventerai come Lui, Santo perché Lui è Santo.

Non si comprendeva questa profondità spirituale che si riversava, se accolta e vissuta, nella quotidianità eppure era affascinante questa prospettiva; diventare come Gesù.

La Parola di Dio, in questa domenica, Giorno del Signore e ‘Tutti i Santi’ ci nutre di desiderio, di Cielo da incarnare sulla Terra.

Ogni giorno era un vero e proprio combattimento, tra ciò che si era e ciò che uno dovrebbe diventare, appunto un Santo. La consolazione avvenne nel capire, per fortuna, che un Santo non era un supereroe, non era un uomo o donna con super poteri, né un umano di grandezza esagerata e fantasiosa. Il cuore si rasserenò quando una bambina, al Reparto di oncologia pediatrica, mi disse, sorridendo, consapevole che doveva morire, una parola così ‘santificante’ che cambiò la prospettiva: “andrò dove Lui mi ha preparato un posto e desidero che un giorno mi verrai a trovare, insieme a Lui con i bambini santi. Morirò santificata”.

Ecco, chi è un Santo? Solo un uomo santificato dall’Amore di Dio; che amato da Dio, ama Dio e il prossimo, fino alla fine, senza mai tentennare, indietreggiare; pieno di gioia, di pace, di serenità. Vive nella pienezza dei giorni tra cadute e riprese, nella sofferenza e nella gioia della vita, proteso pur nell’abitare il tempo donato, verso il Cielo, amando i passi nella terra, già calpestata e santificata dall’Amore di Dio, rivelatosi in Suo Figlio Gesù. Un uomo della via santa già percorsa da Gesù e dai Suoi amici.

La santità è il frutto dello Spirito nella vita di ognuno (cf. Galati 5,22-23) e se accade che pensiamo di non farcela, guardiamo sempre a Lui e diventeremo raggianti di Luce che spende nell’Amore. Il Santo è colui che splende non di un amore riflesso, ma donato e che dona sempre. In ogni vita di un Santo, ma aggiungerei di Beato, Venerabile, Servo di Dio, Testimone della fede, sia bambino che adulto, esplode questa luce di bellezza che è sentirsi amati e amare e sprofondare nella consapevolezza che la nostra umanità è magnifica, unica e irripetibile.

“Chi non ama rimane nella morte” (1 Giovanni 3, 14): “Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte”. Chi non ama non desidera la “santità” che è una chiamata universale, respinge nella chiusura e prigione egoistica, l’amore fraterno e concreto anche verso i nemici, che bisogna amarli nella dimensione della Croce. Il Santo, anche quella della ‘porta accanto’ non si chiude nell’odio, nell’egoismo, o nella indifferenza verso il prossimo o vive in una “separazione” o “spartizione” della tunica di Gesù senza cuciture, provocando un amore diviso, tossico, malato, distruttivo.

Santi e santificati per dono non certamente per dei meriti. In questo ‘dono’ scopriamo il bisogno di essere riempiti nei vuoti esistenziali: pieni di Lui per donare sempre Lui.

Uniti in Dio e separati dal mondo, ma vivendo nel mondo come uomini e donne abitati dall’Amore di Dio che testimoniano con la vita quanto Dio, nel Figlio ha amato questa umanità immersa nel peccato e lacerata da discordie e da divisioni. Una grazia divina che dona vita al cuore inquieto dell’uomo e trova pace in Lui in questi conflitti esistenziali che provocano le guerre senza amore. “Camminiamo sulla strada che han percorso i santi tuoi, tutti ci ritroveremo dove eterno splende il sol.”, sole di giustizia e di pace nella gioia in Lui; datore di ogni bene.