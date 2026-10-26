Rincari d’autunno, famiglie alle prese con bollette e spesa sempre più care

L’autunno non sta portando con sé solo giornata giornate più corte e clima più freddo ma anche una nuova ondata di rincari che si abbatte sui bilanci, già provati, delle famiglie. Dopo gli aumenti accumulati negli ultimi anni, ci sono le spese condominiali per luce, ascensori e riscaldamento, a cui si somma l’aumento dei carburanti e del costo del denaro. Per capire quanto pesi tutto questo, basta guardare alcune cifre. Si parte dal carrello della spesa. Una famiglia che nel 2021 spendeva 5.900 euro l’anno per l’agroalimentare oggi ne spende 7.400: 1.500 euro in più, senza che nel frigorifero sia entrato nulla di straordinario. Poi ci sono le bollette. Prendendo a riferimento un consumo di 2.700 kWh di luce e 1.400 metri cubi di gas all’anno, la luce è passata dai 630 euro del 2021 agli 891 del 2026, con un aumento di 261 euro. Il gas è salito da 1.139 a 1.949 euro, con un rincaro di 226 euro rispetto al valore di riferimento. In mezzo, il picco del 2022, quando la luce arrivò a 1.316 euro e il gas a 1.723, e un’altalena che non ha mai riportato i conti ai livelli di partenza.

Chi si sposta in auto non sta meglio. Su dati ministeriali, la benzina, in questi anni, è passata da 1,65 a oltre 2 euro al litro e il gasolio da 1,45 a oltre 2,2 euro. Con un consumo di 1.200 litri l’anno, significa oltre 530 euro in più per chi va a benzina e oltre 830 per chi va a gasolio: una media di quasi 700 euro. Anche il condominio presenta il conto. Per un appartamento con riscaldamento centralizzato la spesa è salita da 855 a 1.225 euro, con 380 euro in più rispetto al 2021, e le nuove voci in arrivo non promettono tregua. C’è infine il costo del denaro. La recente decisione della BCE di aumentare di 25 punti base il costo del denaro si traduce in circa 20 euro in più al mese sulla rata di prestiti e mutui, cioè 240 euro l’anno.

Sommando tutte le voci, l’impatto complessivo raggiunge circa tremila euro annui per famiglia, 2.927 per l’esattezza, e questo senza considerare mutui e prestiti. È l’equivalente di due mensilità di uno stipendio medio, cancellate da rincari che nessuno ha scelto e che pochi possono evitare. Dietro le percentuali ci sono scelte quotidiane: rinviare una visita medica, rinunciare a una vacanza, ridurre le spese per i figli. Quando il costo della vita corre più veloce dei redditi, a perdere è prima di tutto , sono le famiglie e i lavoratori. Servono risposte concrete: sostegno ai redditi, controllo dei prezzi nelle filiere, alleggerimento della pressione sulle bollette. Perché un Paese non si misura solo dai dati macroeconomici, ma anche e soprattutto dalla capacità delle sue famiglie di arrivare serenamente a fine mese.