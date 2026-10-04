Lo spirito di Assisi come soffio che unisce due epoche. Non era ancora terminata la guerra fredda quando nell’ottobre 1986 il mondo si fermò per la preghiera ad Assisi dei leader religiosi riuniti da Karol Wojtyla. Quarant’anni l’umanità è alla prese con la “terza guerra mondiale a pezzi”. A coniare l’espressione “spirito di Assisi” fu proprio Giovanni Paolo II. Dal 27 ottobre 1986 questo “spirito” si è diffuso un po’ ovunque, conserva la forza viva del momento in cui si è scaturito. “Non farò il vecchio giardiniere- raccontava il cardinale Roger Etchegaray-. Ma, essendo stato testimone ammirato del suo germinare nel pensiero del Papa e artigiano privilegiato del suo sbocciare, oso affermare di aver sentito quel giorno battere il cuore del mondo. È bastato un breve incontro su una collina, qualche parola, qualche gesto, perché l’umanità straziata riscoprisse nella gioia l’unità delle sue origini“. E aggiungeva il porporato francese: “Quando, alla fine di una grigia mattinata, l’arcobaleno è apparso nel cielo di Assisi, i capi religiosi riuniti dall’audacia profetica di uno di essi, Giovanni Paolo II, vi hanno scorto un richiamo pressante alla vita fraterna. Nessuno poteva più dubitare che la preghiera avesse provocato quel segno manifesto dell’intesa tra Dio e i discendenti di Noè. Nella cattedrale di San Rufino, quando i responsabili delle Chiese cristiane si sono scambiati la pace, ho visto le lacrime su certi volti e non dei meno importanti”.

Lo “Spirito di Assisi” è un modello di dialogo interreligioso basato sulla pace, sulla fraternità e sulla preghiera comune. E’ nato appunto il 27 ottobre 1986 in occasione della Giornata Mondiale di Preghiera per la Pace. Giovanni Paolo II convocò i leader delle grandi religioni mondiali ad Assisi per pregare insieme per la pace. Ciascuno secondo il proprio credo ma senza confusione o sincretismo religioso. L’intento era dimostrare che la religione non deve mai essere giustificazione per la violenza, la divisione o la guerra. I principi chiave sono il dialogo e il rispetto così da avvicinare fedi diverse attraverso l’ascolto reciproco e l’incontro amichevole. Perciò no alla violenza in nome di Dio. Va smascherato l’uso distorto della religione da parte dei poteri politici o dei fondamentalismi per giustificare i conflitti. L’impegno per la pace richiede di considerare la preghiera e la fraternità strumenti concreti per guarire le lacerazioni del mondo. La custodia del creato comporta l’urgenza di riprendere l’insegnamento di San Francesco d’Assisi in modo da avere rispetto di ogni essere vivente e della natura.

Il dialogo interreligioso è l’interazione positiva, rispettosa e cooperativa tra persone o gruppi di tradizioni religiose differenti. Presuppone l’ascolto e il rispetto. Si basa sull’ascolto reciproco e sul riconoscimento dell’altro nella sua identità, senza cercare di convertirlo. Senza rischi di sincretismo poiché non punta a unire le religioni in un’unica fede mista, ma a trovare punti di contatto mantenendo le proprie convinzioni. Viene messo in comune l’impegno. Serve a costruire la pace, combattere l’odio e collaborare su temi sociali come la giustizia e la solidarietà. Tra le tappe principali la “Nostra Aetate” del 1965. Cioè la dichiarazione del Concilio Vaticano II che ha cambiato i rapporti tra la Chiesa cattolica e le altre religioni aprendo una nuova era di stima e fratellanza. Momenti come le Giornate di preghiera per la pace ad Assisi nel 1986 e nel 2011 hanno reso visibile questo cammino comune. Leone XIV considera il dialogo interreligioso fondamentale per favorire la pace. Invita a vivere le fedi come ponti anziché come muri o armi. “Le religioni non vanno usate come armi o muri, ma piuttosto vissute come ponti e profezia– insegna Robert Francis Prevost-. Fondamentale è il contributo che le religioni e il dialogo interreligioso possono svolgere per favorire contesti di pace”. Quindi “impariamo a riconoscerci come fratelli e sorelle, chiamati a vivere, a pregare, a lavorare e a sognare insieme affinché possiamo riconoscere ciò che ci unisce e collaborare senza distruggere“. Ne deriva l’esigenza di “costruire ponti con il dialogo, con l’incontro, togliendoci tutti per essere un solo popolo sempre in pace”.