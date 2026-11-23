Gli effetti dei rincari per le famiglie italiane stanno continuando a farsi sentire. Basti pensare ai carburanti e sulle bollette di casa, ma ci sono anche le spese per il condominio: luce, ascensore e spese comuni toccheranno di nuovo le nostre tasche. Il riscaldamento, poi, è già alle porte e porterà un ulteriore aggravio. Se inflazione e rincari proseguiranno, si rischia un aumento del costo del denaro. Non significa soltanto maggiori difficoltà a finanziare gli investimenti che darebbero lavoro ai giovani e innovazione al Paese. Significa anche una nuova batosta per chi ha un mutuo a tasso variabile o ha contratto dei debiti, che si somma ai rincari di gas ed energia seguiti alla guerra in Ucraina e a quanto accade da tre o quattro anni. Le conseguenze sono chiare: minori consumi e minore attività di mercato.

Per questo la produzione industriale è calata del quattro per cento dal 2021 a oggi: le aziende non producono per i magazzini, ormai pieni, ma per il mercato, e se il mercato non tira la ricaduta investe l’intera economia. I commercianti denunciano chiusure di negozi, la produzione scende e il prodotto interno lordo cresce di uno zero virgola, quando servirebbe almeno il due per cento per dare risposte occupazionali ai giovani. Il rischio è un’implosione simile allo scoppio di una bolla finanziaria, con l’intero sistema sull’orlo del collasso.

Come uscirne? Sul piano più generale, mettendo in campo tutta la diplomazia di cui siamo capaci, e anche di più, per porre fine alle guerre in corso, in Medio Oriente come in Ucraina, e alla grave incertezza geopolitica che ne deriva. È la via fondamentale per evitare morti e distruzioni e giungere alla pace. Servono però anche interventi emergenziali dal punto di vista economico, come l’azzeramento degli oneri generali di sistema nelle bollette elettriche. Vi è poi la questione delle accise: dal 2021 al 2026 i carburanti sono rincarati di 35-40 centesimi al litro, e l’IVA, rimasta al 22 per cento, trattiene su questi aumenti cinque o sei centesimi al litro. Alla luce di questo scenario, è quindi fondamentale preservare il potere d’acquisto delle famiglie, già duramente provato.