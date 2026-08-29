Editoriale

Prendere la propria croce: la strada indicata da Gesù per imparare ad amare

Di mons. Antonio Interguglielmi
Immagine creata con ChatGtp

“Chi vuol venire dietro a me, rinneghi sé stesso prenda la sua croce e mi segua”, la frase di Gesù del Vangelo di questa domenica è molto esigente, il Signore la pronuncia dopo aver richiamato duramente Pietro che, scandalizzato dall’annuncio della Passione e della Croce, non solo rimprovera Gesù ma ha anche la pretesa di sapere lui come deve andare
la storia: «Tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini», lo avverte Gesù.

In realtà, entrare nei disegni del Signore è una Grazia che riceviamo da Cristo. Una chiamata alla libertà e alla felicità più grande, che trasforma la nostra vita in un dono, per noi e per gli altri, che si riceve alla sequela di Cristo. Si, perché il desiderio più profondo di ognuno di noi è Amare; talvolta è ben nascosto, ma è così. Ma non possiamo farlo fino in fondo, come farà Gesù, perché sempre dobbiamo difenderci, abbiamo paura di perdere la
vita, che qualcuno o qualcosa non ci permetta più di vivere…

Ecco perché, proprio come Pietro, allora alziamo difese, ci ribelliamo e sperimentiamo così la più grande infelicità, che copriamo con tante soluzioni sostitutive: far soldi, emergere nel lavoro, cercare il piacere. Tutti “surrogati” di cui sperimentiamo l’insufficienza, l’inutilità
e ci lasciano solo profondamente soli.

Come Pietro, senza seguire Cristo, pensiamo secondo gli uomini, non secondo Dio e così proprio come lui ci possiamo anche scandalizzare quando riconosciamo l’Opera del Signore: “ma come ha perdonato quell’offesa, quel tradimento? Ha accettato quell’ingiustizia senza vendicarsi?” Scambiamo tutto questo per debolezza, e diciamo “Mai perdonerò questo…”, come Pietro che si scandalizza di fronte all’annuncio di Gesù: “mai ti accadrà questo”.

Seguendo Cristo, potremo sperimentare la verità delle parole del Signore, “Chi perderà la propria vita per causa mia la troverà”: «Allora Gesù disse ai suoi discepoli: “Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi sé stesso”, e ciò che segue. O felice danno e perdita benefica! Il Signore ha voluto che noi ci arricchissimo mediante la perdita dell’anima e del
corpo, e ci invita a imitarlo, poiché lui stesso, pur essendo nella condizione di Dio, si è fatto umile ed obbediente fino alla morte e ha ricevuto il primato di tutto il potere che è in Dio» (Ilario di Poitiers, Commento a Matteo 16,11).

Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Articolo precedente
Michel Quoist, il sacerdote che trasformò la vita quotidiana in preghiera

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

mons. Antonio Interguglielmi
mons. Antonio Interguglielmi

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Lenovo

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE