Prendere la propria croce: la strada indicata da Gesù per imparare ad amare

“Chi vuol venire dietro a me, rinneghi sé stesso prenda la sua croce e mi segua”, la frase di Gesù del Vangelo di questa domenica è molto esigente, il Signore la pronuncia dopo aver richiamato duramente Pietro che, scandalizzato dall’annuncio della Passione e della Croce, non solo rimprovera Gesù ma ha anche la pretesa di sapere lui come deve andare

la storia: «Tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini», lo avverte Gesù.

In realtà, entrare nei disegni del Signore è una Grazia che riceviamo da Cristo. Una chiamata alla libertà e alla felicità più grande, che trasforma la nostra vita in un dono, per noi e per gli altri, che si riceve alla sequela di Cristo. Si, perché il desiderio più profondo di ognuno di noi è Amare; talvolta è ben nascosto, ma è così. Ma non possiamo farlo fino in fondo, come farà Gesù, perché sempre dobbiamo difenderci, abbiamo paura di perdere la

vita, che qualcuno o qualcosa non ci permetta più di vivere…

Ecco perché, proprio come Pietro, allora alziamo difese, ci ribelliamo e sperimentiamo così la più grande infelicità, che copriamo con tante soluzioni sostitutive: far soldi, emergere nel lavoro, cercare il piacere. Tutti “surrogati” di cui sperimentiamo l’insufficienza, l’inutilità

e ci lasciano solo profondamente soli.

Come Pietro, senza seguire Cristo, pensiamo secondo gli uomini, non secondo Dio e così proprio come lui ci possiamo anche scandalizzare quando riconosciamo l’Opera del Signore: “ma come ha perdonato quell’offesa, quel tradimento? Ha accettato quell’ingiustizia senza vendicarsi?” Scambiamo tutto questo per debolezza, e diciamo “Mai perdonerò questo…”, come Pietro che si scandalizza di fronte all’annuncio di Gesù: “mai ti accadrà questo”.

Seguendo Cristo, potremo sperimentare la verità delle parole del Signore, “Chi perderà la propria vita per causa mia la troverà”: «Allora Gesù disse ai suoi discepoli: “Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi sé stesso”, e ciò che segue. O felice danno e perdita benefica! Il Signore ha voluto che noi ci arricchissimo mediante la perdita dell’anima e del

corpo, e ci invita a imitarlo, poiché lui stesso, pur essendo nella condizione di Dio, si è fatto umile ed obbediente fino alla morte e ha ricevuto il primato di tutto il potere che è in Dio» (Ilario di Poitiers, Commento a Matteo 16,11).