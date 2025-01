Povertà in Italia: un problema strutturale che richiede una risposta concreta

La crescita sostenuta del tasso di inflazione che agisce direttamente sul potere d’acquisto, sta lambendo direttamente le famiglie che, già da un po’, si trovano più in difficoltà dal punto di vista economico e sociale. Ne ha quindi risentito molto il loro potere d’acquisto e, dall’altra parte, si è riscontrata anche una scarsa capacità di mettere in campo politiche di sostegno nei loro confronti. I recenti dati Istat, hanno rilevato che, nel nostro Paese, si è raggiunto un livello di povertà molto elevato che coinvolge ben 5,7 milioni di persone e oltre 2 milioni e 200 mila famiglie e a cui si unisce il cosiddetto “lavoro povero”, il quale segna molto negativamente la capacità delle famiglie di affrontare delle spese, pagare un affitto, far studiare i loro figli e affrontare le cure mediche necessarie tantoché, 4,5 milioni di persone, non si sottopongono più a cure e accertamenti medici e rinunciano alla prevenzione. Vorrei sommessamente ricordare che, i cittadini pagano le tasse e sussiste un obbligo morale oltreché politico di provare a sostenere le persone in difficoltà, affinché la povertà sociale non si tramuti in disperazione sociale ma mi sembra che, ad oggi, si vada in tutt’altra direzione.

Occorre farsi carico delle fragilità dei cittadini in difficoltà, come ci ricorda la nostra Costituzione. Attualmente, il nostro Paese, ha i salari bloccati da decenni e il potere d’acquisto dei lavoratori è in diminuzione, soprattutto di fronte agli aumenti delle spese. L’attuale frangente economico e sociale, anche guardando alle recenti politiche internazionali di imposizione di dazi ventilate negli Stati Uniti, è molto critico.

Tali fattori vanno ad incidere negativamente sulla vita delle persone e, l’economia internazionale è diventata sempre più predatoria aumentando le disuguaglianze e accrescendo le distanze tra i più ricchi e coloro che versano in difficoltà sempre maggiori. E’ necessario che si porti a compimento la realizzazione dei principi contenuti nella nostra Costituzione, mettendo sempre al centro la tutela dei diritti e della dignità di ogni cittadino. Ognuno deve fare la sua parte e, noi di Alleanza contro la Povertà, siamo pronti a continuare incessantemente a offrire analisi libere e proposte volte alla tutela dei cittadini più fragili, senza contrapposizioni ideologiche. Servirebbe introdurre una misura diretta e universalistica di contrasto alla povertà che, purtroppo, ad oggi, non esiste più. I problemi sono strutturali e servono provvedimenti organici tesi a modificare il sistema di infrastrutturazione sociale territoriale a cui le persone si rivolgono per cercare un supporto. Le misure di contrasto alla povertà e la presa in carico devono essere svolte dalle comunità nel loro complesso, ritessendone le trame ormai sfilacciate e mettendo al centro la fraternità.