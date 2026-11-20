La povertà in Italia, purtroppo, è diventata un fenomeno strutturale, trasversale e plurale, così sfaccettato che nemmeno l’insieme dei dati disponibili riesce a restituirne la complessità. Le cifre, tuttavia, restano un punto di partenza necessario. Secondo le rilevazioni più recenti di diverse realtà, quasi il 10% della popolazione vive in povertà assoluta: più di due milioni di famiglie, una quota quasi identica a quella del 2023. Ciò non è una buona notizia: significa che il disagio si è cristallizzato, quando non addirittura aggravato. Attorno a questo nucleo si estende una vasta area grigia. L’8,2% dei nuclei familiari si colloca appena al di sopra della soglia di povertà relativa e circa il 6% poco al di sotto. Complessivamente, quasi una famiglia su cinque vive in condizioni di fragilità, a un passo dal precipizio: basta una malattia, la perdita del lavoro o una separazione per scivolare verso il basso. Non è una parentesi destinata a chiudersi, ma una condizione che attraversa le nostre comunità.

Il volto più doloroso di questa realtà è la povertà minorile: oltre 1,3 milioni di bambini e adolescenti vivono in povertà assoluta, privati non soltanto dei mezzi per una vita dignitosa, ma anche delle occasioni fondamentali per crescere, apprendere e sviluppare le proprie potenzialità. Carenze materiali, culturali e sociali si intrecciano, segnando il presente e ipotecando il futuro di un’intera generazione. Altre due forme di privazione meritano attenzione. C’è la povertà abitativa: affitti sempre più onerosi, sfratti, alloggi inadeguati o precari, fino a chi una casa non ce l’ha affatto. E c’è la povertà sanitaria: chi rinuncia a visite ed esami per il costo dei ticket o per le lunghe liste d’attesa, e vede così compromesso il diritto alla salute garantito dall’articolo 32 della Costituzione. Due ferite che si sommano alla mancanza di reddito e la rendono ancora più profonda.

Per questo il confronto pubblico non può trascurare chi vive in povertà assoluta e rischia di restare ai margini. Bisogna dare vita a misure universali di sostegno al reddito, proteggere i lavoratori poveri, potenziare i servizi sociali sul territorio e dare risposte strutturali alla povertà abitativa. Il tema della povertà deve essere al centro del dibattito pubblico.