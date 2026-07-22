Editoriale

Povertà in Italia, perché cresce nonostante la ripresa economica

Di Vera Negri Zamagni
Foto di Towfiqu barbhuiya su Unsplash
I rapporti pubblicati dalla Caritas ogni anno sulla povertà in Italia sono molto utili per poter fornire commenti più approfonditi sulle cause e sugli effetti di questo drammatico fenomeno, analizzato statisticamente anche dall’ISTAT nei suoi aspetti più complessivi. Le persone raggiunte dagli interventi delle Caritas diocesane nel 2025 sono state 282.539, da rapportarsi ai dati ISTAT per famiglie (anche se composte da un solo membro) in povertà assoluta, pari a 2,2 milioni (con 5,7 milioni di componenti). Si tratta quindi di un campione molto consistente, che ha avuto un aumento tra 2015 e 2025 del 50% circa, un po’ superiore all’aumento delle famiglie in povertà assoluta rappresentato dall’Istat (35%), probabilmente per un estendersi degli interventi della Caritas. Nel corso dell’ultimo anno censito, la differenza più importante fra i dati Caritas e quelli Istat riguarda la composizione per nazionalità, 35% non italiani per Istat e 57% per Caritas, il che mostra che la Caritas prende in carico i più bisognosi, non solo di aiuti economici. Il rapporto è pieno di dati significativi, che ne raccomandano una lettura attenta, ma qui intendo privilegiare commenti sulle cause dell’aumento della povertà e sulle sue caratteristiche.
La prima causa importante da commentare è l’andamento dell’economia italiana, pesantemente impattata dalla crisi finanziaria internazionale del 2008, che ha fatto diminuire il reddito procapite italiano fino al 2019 del 4,5%, con una diminuzione dei salari ancora più pronunciata (attorno al 5%). Sono poi intervenuti vari eventi internazionali (Covid, guerra Russia-Ucraina, crisi energetica, inflazione), che hanno visto una forte caduta del reddito procapite nel 2020, ma poi una notevole ripresa, aiutata dal fondo messo a disposizione dalla UE per investimenti (PNRR). Il reddito italiano è stato l’unico a crescere in maniera importante fra i grandi paesi europei tra 2019 e 2025, riportandosi sopra, anche se di poco, al livello del 2008 pre-crisi. Ma i salari non hanno tenuto dietro a questa crescita, e dunque si sono visti cadere molti lavoratori fra i working poors, mentre la profittabilità di imprese e banche non ne ha risentito, rivelando chiaramente l’asimmetria tra lavoro e capitale nel fronteggiare le crisi ricorrenti. Inoltre, l’inflazione si è concentrata con livelli più elevati sui prodotti alimentari ed energetici e sugli affitti, che impattano molto di più sulla parte meno abbiente della popolazione. A questo si sono aggiunti i flussi migratori, che sono ripresi dopo la pausa del Covid e hanno contribuito ad aumentare la platea dei residenti precari. Dunque, non solo la ripresa dell’economia italiana post-Covid non ha migliorato la povertà, ma le modalità con cui è avvenuta l’ha ancora peggiorata.

I governi hanno cercato di fare qualcosa, con interventi per contenere l’immigrazione, con una detassazione dei salari, con sussidi per le spese energetiche (da ultimo diminuendo l’accisa su benzina e diesel). Ma, poiché si tratta di interventi molto costosi sul bilancio dello Stato, il loro ammontare ritenuto compatibile con i limiti di tale bilancio non è stato sufficiente. Da qui l’aumento dei lavoratori poveri (anche al Nord), di coloro che non riescono a trovarsi una casa accessibile e che non riescono ad accedere a trattamenti sanitari adeguati, come documentato nel rapporto Caritas. Per superare questa grave impasse, ci sono oggi due iniziative in campo: l’Alleanza contro la povertà, creata nel 2013 dai sindacati e da molte associazioni italiane, che studia proposte da offrire ai governi, e, più recentemente, su pressione dell’Unione Europea, il provvedimento sul salario giusto, convertito in legge 112 il 25 giugno 2026, per eliminare i cosiddetti “contratti pirata” e migliorare altri aspetti contrattuali. La strada sarà ancora lunga per produrre un miglioramento, ma anche la Confindustria si sta ora muovendo.

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