Povertà energetica e disarmo: il nucleare al servizio della pace

Il mondo sta scoprendo una povertà nuova: quella energetica, sempre più diffusa. Da una parte sprechiamo elettricità e ne produciamo ancora molta con il carbone, un uso dannoso. Dall’altra circa 700 milioni di persone vivono con scarso accesso alla corrente elettrica e per i bisogni di ogni giorno dipendono dal legno. Eppure, l’elettricità è ormai un requisito minimo di dignità per le famiglie di tutto il pianeta. Questi due squilibri, però, possono sanarsi a vicenda. I Paesi ricchi hanno la forza tecnologica e devono trovare la determinazione politica per puntare con decisione sulle energie senza carbonio, e farlo con intelligenza: le sole pale eoliche non bastano, perché non basterebbe tutto il territorio italiano per ospitarle. Serve anche il nucleare, energia di pace a costi ragionevoli, già in uso in gran parte del mondo e alla portata di Paesi come l’Italia.

Siamo ad un momento storico cruciale le cui tappe principali meritano di essere ricordate: a oltre 90 anni dalla scoperta dell’energia nucleare, avvenuta nel 1934 a Roma grazie a Enrico Fermi e ai ragazzi di via Panisperna. Allora non si portò alla luce qualcosa che esisteva già e che ignoravamo, come un tesoro ritrovato. Il 2 dicembre 1942 arrivò la prima reazione a catena controllata, perché questa energia è esplosiva per natura e la vera impresa era governarla. Poi vennero le tragedie di Hiroshima e Nagasaki, e subito dopo il bivio: da un lato la corsa agli armamenti, dall’altro il controllo a fini positivi, il nucleare di pace, che si costruisce facendo del bene. Ne sono tappe il discorso di Eisenhower sul cosiddetto “Atomo per la pace”, i Trattati di Roma, il Trattato di non proliferazione e le centrali. Oggi sappiamo che l’energia nucleare può rispondere ai bisogni crescenti dell’umanità e offrire una risposta alla crisi climatica, perché non produce emissioni di carbonio. La sfida è epocale: riguarda la transizione ecologica, ma anche una nuova conoscenza, di fronte a energie che stiamo appena iniziando a scoprire. E c’è un’altra strada contro la povertà energetica: riconvertire le armi nucleari libererebbe risorse economiche da destinare a programmi di sviluppo, per portare l’elettricità a quei 700 milioni di persone e liberare dalla fame quasi un miliardo di denutriti.

Per questo l’auspicio è che il disarmo nucleare riparta al più presto, per due ragioni. La prima è il rischio di una nuova proliferazione: sempre più Paesi pensano di dotarsi di armi atomiche o di ospitarle sul proprio territorio, come già accade in Italia, e oltre i nove Stati nucleari attuali l’arma sfuggirebbe a ogni controllo. Bisogna dunque riprendere il cammino dell’articolo 6 del Trattato di non proliferazione e sostenere il Trattato di proibizione. La seconda ragione è la psicosi atomica che cresce in Europa: la paura della gente, gli uffici incaricati di prevenire una guerra nucleare, le spinte politiche al riarmo. Un nuovo disarmo, insieme alla conversione in energia di pace, potrebbe aiutare le persone che sono in difficoltà a causa della povertà energetica e ci permetterebbe di guardare al futuro con più fiducia e senza esitazioni.