Povertà e ceto medio: la giustizia sociale passa da regole più eque

La solidarietà perde significato quando smette di distinguere il bisogno autentico dall’abuso. Una società giusta non si misura dal numero di sussidi distribuiti, ma dalla capacità di aiutare chi è fragile senza mortificare chi lavora, paga le imposte e cerca di migliorare la propria condizione.

Il Vangelo offre una bussola: il buon Samaritano non volta le spalle a chi soffre; la parabola dei talenti richiama il valore della responsabilità e dell’iniziativa. Soccorrere e rendere autonomi non sono obiettivi opposti. Anche la dottrina sociale della Chiesa lega solidarietà e sussidiarietà: l’aiuto deve sostenere la persona, non imprigionarla nella dipendenza.

L’Italia, invece, rischia di confondere l’aumento della spesa con il progresso sociale. Secondo Itinerari Previdenziali, i trasferimenti statali alla gestione assistenziale dell’Inps sono passati da circa 74 miliardi nel 2008 a 180 nel 2024. Sono voci diverse, non tutte destinate alla povertà. Nello stesso periodo, secondo l’Istat, i poveri assoluti sono cresciuti da circa 2,8 a 5,6 milioni. Non significa che gli aiuti generino povertà; significa che spendere di più non basta, se non si verifica l’efficacia degli interventi.

Il problema è anche nella distribuzione. Il reddito dichiarato non coincide sempre con quello reale. Lavoro nero, evasione e residenze fittizie possono consentire a chi non ne ha diritto di accedere ad agevolazioni, mentre dipendenti e pensionati, i cui redditi sono pienamente tracciabili, restano esclusi. Non bisogna sospettare di ogni beneficiario: bisogna colpire chi inganna lo Stato, proprio per tutelare chi ha davvero bisogno.

A questa disparità si aggiunge la trappola delle soglie. Basta talvolta un modesto aumento di stipendio per perdere contemporaneamente più benefici. Il guadagno aggiuntivo si assottiglia, la crescita professionale viene scoraggiata e la regolarità fiscale appare una penalità. È un paradosso che erode fiducia e mobilità sociale.

Ne pagano il prezzo le famiglie del ceto medio: sostengono il welfare con le tasse, affrontano i costi dell’istruzione, assistono i propri anziani, risparmiano e investono nel futuro. Non chiedono privilegi, ma regole comprensibili e giuste. Se chi contribuisce con continuità si sente sistematicamente escluso, si incrina il patto di fiducia su cui poggia la convivenza civile.

Serve allora cambiare metodo, non inventare l’ennesimo bonus. Occorre censire le prestazioni, eliminare sovrapposizioni, controllare redditi e patrimoni effettivi, rendere graduale l’uscita dagli aiuti e misurare i risultati. L’assistenza indispensabile va difesa; ma lavoro regolare, formazione e servizi efficienti devono offrire, quando possibile, una via concreta fuori dalla fragilità.

La dignità del lavoro non è un dettaglio economico: riguarda la libertà della persona e la sua partecipazione al bene comune. Per questo la difesa del ceto medio e la protezione dei poveri non possono diventare battaglie rivali. La giustizia non consiste nel chiedere a chi lavora onestamente di arretrare perché altri possano avanzare. Consiste nel non abbandonare chi è in difficoltà e nel non punire chi, con il proprio impegno, tiene in piedi il Paese.