Editoriale

Povertà assoluta, un problema strutturale che colpisce il futuro dei giovani

Di Antonio Russo
Immagine creata con ChatGtp

Il termine povertà assoluta indica l’impossibilità di sostenere la spesa minima necessaria ad acquisire beni e servizi essenziali per uno standard di vita dignitoso. In Italia, tale fenomeno, riguarda 2,1 milioni di famiglie, l’8% del totale, e il 9,3% della popolazione. Non siamo più di fronte a un’emergenza, ma a un fenomeno radicato. Le emergenze si affrontano come tali; quando un problema diventa strutturale servono misure straordinarie e, insieme, riforme di medio e lungo periodo capaci di fermare l’aumento dei poveri assoluti. I più esposti sono bambini e giovani. I minori in povertà sono un milione e 136 mila, il 12,5% del totale, e tra gli under 34 la quota è salita al 12,1% dall’11,7% dell’anno precedente. Senza accesso a un paniere essenziale di beni e servizi, questi ragazzi rischiano di perdersi per strada, compromettendo la propria crescita e il percorso che li porta a diventare cittadini a pieno titolo. È l’urgenza a cui guardare per prima.

Il lavoro, poi, non basta più a proteggere dalla povertà: il 5% delle famiglie in cui almeno un componente lavora, anche come dipendente, è in povertà assoluta. Pesano anche le disuguaglianze territoriali: nel Mezzogiorno la quota è del 9,6% delle famiglie, contro il 10,5% del 2024, un miglioramento che non autorizza a festeggiare. Al Centro scende al 6,3%, con ulteriori miglioramenti in alcune regioni del Nord. A queste fratture si aggiunge quella dei cittadini stranieri, i più esposti a condizioni di vita precarie.

Sono sei i milioni di persone che rinunciano a curarsi, e il dossier della Fondazione Gimbe indica ancora una volta nel Mezzogiorno la situazione peggiore. Serve una scuola pubblica forte. Servono riforme per gli anziani: la loro generazione, grazie alla pensione, è stata il secondo welfare del Paese, sostenendo figli disoccupati e nipoti, ma oggi anche tra loro cresce la povertà. Serve la riforma sulla non autosufficienza. E serve una riflessione su un Paese in cui da un lato non nascono bambini e dall’altro chi cresce e studia scegli di andare all’estero: una famiglia investe anche 200-300 mila euro per portare un figlio alla laurea, e a beneficiarne sono poi altri Paesi. Se non ripensiamo le politiche sociali, sanitarie e del lavoro, rischiamo di rinunciare alla crescita serena di bambini e ragazzi e a diritti che credevamo acquisiti. Chi ci ha preceduto ha lottato perché le nuove generazioni avessero un’esistenza dignitosa, come chiede la Costituzione.

L’Europa, a sua volta, deve ritrovare il filo della sua storia: è nata sulle macerie della Seconda guerra mondiale per promuovere e garantire pace, diritti umani, sociali e civili. L’Italia non è l’ultimo Paese del mondo, è tra le dieci economie più forti: serve uno sviluppo più equo, che porti crescita ed equità in ogni territorio, soprattutto nel Mezzogiorno. Dobbiamo affrontare la povertà assoluta mettendo sempre al centro le persone.

Presidente Fondazione Achille Grandi - Portavoce nazionale Alleanza contro la povertà
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