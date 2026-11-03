Povertà assoluta, un problema strutturale che colpisce il futuro dei giovani

Il termine povertà assoluta indica l’impossibilità di sostenere la spesa minima necessaria ad acquisire beni e servizi essenziali per uno standard di vita dignitoso. In Italia, tale fenomeno, riguarda 2,1 milioni di famiglie, l’8% del totale, e il 9,3% della popolazione. Non siamo più di fronte a un’emergenza, ma a un fenomeno radicato. Le emergenze si affrontano come tali; quando un problema diventa strutturale servono misure straordinarie e, insieme, riforme di medio e lungo periodo capaci di fermare l’aumento dei poveri assoluti. I più esposti sono bambini e giovani. I minori in povertà sono un milione e 136 mila, il 12,5% del totale, e tra gli under 34 la quota è salita al 12,1% dall’11,7% dell’anno precedente. Senza accesso a un paniere essenziale di beni e servizi, questi ragazzi rischiano di perdersi per strada, compromettendo la propria crescita e il percorso che li porta a diventare cittadini a pieno titolo. È l’urgenza a cui guardare per prima.

Il lavoro, poi, non basta più a proteggere dalla povertà: il 5% delle famiglie in cui almeno un componente lavora, anche come dipendente, è in povertà assoluta. Pesano anche le disuguaglianze territoriali: nel Mezzogiorno la quota è del 9,6% delle famiglie, contro il 10,5% del 2024, un miglioramento che non autorizza a festeggiare. Al Centro scende al 6,3%, con ulteriori miglioramenti in alcune regioni del Nord. A queste fratture si aggiunge quella dei cittadini stranieri, i più esposti a condizioni di vita precarie.

Sono sei i milioni di persone che rinunciano a curarsi, e il dossier della Fondazione Gimbe indica ancora una volta nel Mezzogiorno la situazione peggiore. Serve una scuola pubblica forte. Servono riforme per gli anziani: la loro generazione, grazie alla pensione, è stata il secondo welfare del Paese, sostenendo figli disoccupati e nipoti, ma oggi anche tra loro cresce la povertà. Serve la riforma sulla non autosufficienza. E serve una riflessione su un Paese in cui da un lato non nascono bambini e dall’altro chi cresce e studia scegli di andare all’estero: una famiglia investe anche 200-300 mila euro per portare un figlio alla laurea, e a beneficiarne sono poi altri Paesi. Se non ripensiamo le politiche sociali, sanitarie e del lavoro, rischiamo di rinunciare alla crescita serena di bambini e ragazzi e a diritti che credevamo acquisiti. Chi ci ha preceduto ha lottato perché le nuove generazioni avessero un’esistenza dignitosa, come chiede la Costituzione.

L’Europa, a sua volta, deve ritrovare il filo della sua storia: è nata sulle macerie della Seconda guerra mondiale per promuovere e garantire pace, diritti umani, sociali e civili. L’Italia non è l’ultimo Paese del mondo, è tra le dieci economie più forti: serve uno sviluppo più equo, che porti crescita ed equità in ogni territorio, soprattutto nel Mezzogiorno. Dobbiamo affrontare la povertà assoluta mettendo sempre al centro le persone.