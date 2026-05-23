Pentecoste, il dono dello Spirito che rinnova la Chiesa e il cuore dell’uomo

Si conclude oggi il tempo di Pasqua. “Questo giorno solenne (…) nel suo numero sacro e profetico, ricorda arcanamente la raggiunta pienezza del mistero pasquale”, canta il prefazio del rito ambrosiano. A partire dalla Pentecoste tutto questo va riletto e compreso, poiché lo Spirito Santo ne è il culmine e il frutto.

Egli viene come “effusione ardente della (…) vita d’amore” di Dio, dice l’orazione all’inizio dell’assemblea liturgica: il disegno di salvezza è la manifestazione e il dono dell’amore divino all’uomo e all’universo.

“Per questa effusione dello Spirito” canta ancora il prefazio ambrosiano “esulta la Chiesa” che, nata dalla Pasqua di Cristo, ora si manifesta, e che appare come l’unità ricomposta in virtù della grazia, la fraternità e la comunione che ha vinto la dispersione e la confusione. La Chiesa, generata dallo Spirito, è amore, è il luogo in cui esso vive, testimoniato nelle opere ed è la comunità che quell’amore vive ed esprime nel mondo.

Annunziare, a partire da Pentecoste, il vangelo, significa far vedere, attestare la carità, che è il grande prodigio della Pasqua, possibile solo nel “cuore nuovo”: in quello di Cristo, da cui sgorga lo Spirito – i “fiumi di acqua viva” – e nel nostro, che lo stesso Spirito rinnova e ricrea. Pregando diciamo al Signore: “Rinnova il prodigio della Pentecoste”, ossia: “Infondi nella Chiesa un amore più ardente”, perché il mondo creda all’Amore divino che lo chiama a salvezza.

Lo Spirito Santo è il dono di Cristo risorto. I beni pasquali provengono da lui. Con la sua effusione incomincia il tempo nuovo, l’epoca della “nuova ed eterna alleanza”. E quindi la Chiesa, che dallo Spirito è animata.

Egli ci rende figli di Dio, e la Chiesa è comunità di quanti sono rinati dall’alto come figli di Dio, e sono divenuti eredi della vita eterna. Lo Spirito che già riceviamo è un pegno del regno dei cieli, una comunione fin da questa terra con la gloria eterna. Il prefazio della liturgia ambrosiana della vigilia delinea con tratti efficaci il disegno di salvezza che culmina nella Pentecoste: “A coloro che nella comunione di vita col Signore risolto hai prescelto a diventare tuoi figli, tu concedi, o Padre, con l’effusione dello Spirito Santo i tuoi doni di grazia (…) anticipando al popolo dei credenti le primizie dell’eredità eterna”.

La vita cristiana, la realtà della Chiesa, sono tutte nello Spirito. Da lui acquistano validità e sostanza i sacramenti. Da lui cresce “il corpo della Chiesa” mediante “la grazia della santità”. Lui ancora ci trasforma interiormente; è “principio di azione e di vita”; ci fa agire “senza pentimenti e senza stanchezza come figli del regno dei cieli”, dice ancora il rito ambrosiano. Occorre una profonda attenzione agli stimoli e ai suggerimenti dello Spirito Santo, tanto che il cardinal Désiré-Félicien-François-Joseph Mercier, arcivescovo di Bruxelles dal 1906 al 1926, così pregava: “O Spirito Santo, anima dell’anima mia, io ti adoro; sii la mia luce, sii la mia forza, sii la mia guida. Dimmi quello che devo fare, dammi i tuoi ordini. Ti prometto di sottomettermi a tutto quello che desideri da me; fammi solo conoscere la tua volontà. Amen”. Egli guida e purifica l’anima, creando una sensibilità nuova, un gusto diverso da quello carnale, tanto che, come scriveva il patriarca Atenagora: “Senza lo Spirito Santo Dio è lontano, Cristo rimane nel passato, il Vangelo è lettera morta, la Chiesa è una semplice organizzazione, l’autorità è una dominazione, la missione una propaganda, il culto una evocazione, e l’agire dell’essere umano una morale da schiavi. Ma nello Spirito Santo il cosmo è sollevato e geme nella gestazione del Regno, Cristo risorto è presente, il Vangelo è potenza di vita, la Chiesa significa comunione trinitaria, l’autorità è un servizio liberatore, la missione è una Pentecoste, la liturgia è memoriale e anticipazione, l’agire umano è divinizzato”.

Il cristiano in questo senso è un “uomo spirituale” aperto e disponibile ai disegni così misteriosi dello Spirito.