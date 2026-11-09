Pensioni e stipendi, tutelare il potere d’acquisto per sostenere l’economia

L’Italia sta invecchiando, e lo fa in modo sempre più rapido: basti pensare che, in pochi anni gli over 65 sono passati da poco più di un quinto della popolazione a circa un quarto. Ancora più significativo è il dato sugli ultraottantenni, ormai circa 4,6 milioni, più dei bambini sotto i dieci anni. È una fotografia che parla di longevità e di una società che vive più a lungo. Ma racconta anche una sfida che non possiamo più rimandare. I nonni che accudiscono i nipoti e permettono a molte famiglie di far quadrare tempo e bilanci, volontari che tengono in piedi associazioni e servizi, custodi di competenze e memoria collettiva. Sono anche consumatori: la loro spesa sostiene negozi, servizi e piccole imprese, soprattutto nei territori lontani dai grandi centri.

Proprio per questo l’erosione del potere d’acquisto delle pensioni che, negli anni, ha superato di molto il 20%, non è soltanto un problema sociale. È un problema economico. Quando un pensionato rinuncia a una visita, rimanda una spesa o taglia sul quotidiano, a risentirne è l’intero sistema economico. Non a caso molte attività commerciali di quartiere chiudono, e la produzione industriale ha perso diversi punti negli ultimi anni: se le famiglie comprano meno, le imprese producono meno.

Il discorso, però, non riguarda solo i pensionati, ma l’intero mondo del lavoro Serve allora uno sforzo comune che metta al centro le persone. Ridare fiato agli stipendi significa rafforzare i consumi, sostenere la crescita e, in prospettiva, alimentare anche i contributi che finanziano le pensioni future. Occorre quindi salvaguardare delle pensioni: è una scelta di buon senso che tutela chi ha lavorato una vita e, allo stesso tempo, sostiene l’economia reale e, di conseguenza, intere famiglie. Una società matura misura la propria forza dal modo in cui valorizza le generazioni che l’hanno costruita. Investire sugli anziani, garantendo loro dignità e sicurezza economica, significa investire sul futuro di tutti.