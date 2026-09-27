Prima in Spagna e ora in Francia: il Papa è in dialogo costante con l’Unione Europea. Leone XIV, figlio di migranti e missionario, esorta l’Ue a essere protagonista di pace, a rifiutare la logica del riarmo e a riscoprire i valori fondanti del multilateralismo. Il Pontefice chiede all’Europa di tornare a favorire il dialogo in un mondo segnato da guerre e tensioni globali. Da qui l’appello ribadito nel suo viaggio in Francia. I leader e i cittadini europei sono sollecitati da Robert Francis Prevost a preservare l’unità del continente. E a riscoprire le radici cristiane e storiche della solidarietà, ispirandosi ai padri fondatori come Robert Schuman e Alcide De Gasperi. Leone XIV ribadisce, quindi, l’importanza di una sana laicità e del rispetto reciproco. Ed esprime forte preoccupazione per le politiche di difesa del continente, mettendo in giardia dal chiamare “difesa” un riarmo che aumenta le insicurezza e sottrae fondi a salute ed educazione. “Uno dei problemi della politica negli ultimi anni è la costante diminuzione di sintonia, collaborazione e coinvolgimento reciproco tra il popolo e i suoi rappresentanti”, avverte Leone XIV

Secondo Robert Francis Prevost occorre ricreare un tessuto di “popolo”. Un contatto personale fra il cittadino e il deputato. Solo in questo modo si potrà “rispondere efficacemente alla luce dell’orizzonte ideale ai problemi concreti delle persone”. Ricorrendo ad una metafora il Papa evidenzia come “nell’era del trionfo digitale l’azione politica autenticamente orientata al bene comune richieda un ritorno all’analogico”. Ecco il vero antidoto a una “politica spesso urlata, fatta solo di slogan, incapace di rispondere ai bisogni reali delle persone”. Dunque “per vincere una certa disaffezione alla politica occorre riconquistare le persone andando ad incontrarle personalmente”. Ricostruendo “una rete di rapporti sul territorio“. In modo che tutti si possano sentire parte di una comunità e partecipi del suo destino. Dal pontificato di Giovanni Paolo a quello di Leone XIV le radici cristiane dell’Europa sono un importante fattore storico. E un dibattito politico e culturale sul concetto di identità europea. Il cristianesimo ha plasmato la cultura, l’arte, il diritto e la morale dei popoli europei per secoli. L’identità del continente si è formata anche attraverso l’incontro con la cultura classica greco-romana e la tradizione ebraica. Nel Medioevo, la fede cristiana ha unito gran parte del continente sotto una comune visione spirituale e civile. A partire dal 2000 si è discusso a lungo se inserire un richiamo esplicito alle radici cristiane nel preambolo del trattato costituzionale. Da un lato, leader religiosi come Giovanni Paolo II hanno difeso questo riconoscimento. Dall’altro, la posizione laica ha preferito valorizzare la separazione tra Stato e Chiesa e il pluralismo.

Alcuni studiosi definiscono l’idea delle radici cristiane come un concetto identitario e politico usato nel dibattito pubblico contemporaneo. Robert Francis Prevost ricorda che il progetto europeo è sorto dalle ceneri della seconda Guerra mondiale. E nasce certamente da una necessità pratica: “Evitare che si ripeta un tale conflitto”. Ma, secondo il Papa figlio spirituale di Sant’Agostino, è altrettanto “intriso di un orizzonte ideale”. Ossia della volontà di “dare vita a una collaborazione che ponesse fine a secoli di divisioni”. E “consentisse ai popoli del continente di riscoprire il patrimonio umano, culturale e religioso che li accomuna”. I padri fondatori dell’Europa, evidenzia il Pontefice, erano “animati dalla loro fede personale”. E consideravano i principi cristiani un “fattore comune e unificante”. Così da contribuire ad “archiviare lo spirito revanscista e conflittuale che aveva portato alla Seconda Guerra Mondiale”. L’azione politica, quindi, è la “forma più alta di carità” poiché può essere “interamente dedicata all’edificazione del bene comune”. Sostiene Leone XIV: “Perseguire un ideale non significa però esaltare un’ideologia”. Infatti “l’ideologia è sempre il frutto di una mistificazione della realtà e di una violenza su di essa. Qualunque ideologia distorce le idee e asservisce l’uomo al proprio progetto. Mortificandone le vere aspirazioni, il suo ambire alla libertà, alla felicità e al benessere personale e sociale. L’Europa contemporanea sorge proprio dalla costatazione del fallimento dei progetti ideologici che l’hanno distrutta e divisa”. Richiamando Alcide De Gasperi, il Papa missionario ribadisce cosa si intenda per “perseguire un ideale“. E cioè “collocare la persona umana al centro. Col suo fermento di fraternità evangelica. Col suo culto del diritto ereditato dagli antichi. Col suo culto della bellezza affinatosi attraverso i secoli. Con la sua volontà di verità e di giustizia acuita da un’esperienza millenaria”.