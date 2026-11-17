Il prezzo del pane, secondo le ultime rilevazioni, è cresciuto di oltre il 30% dal 2017 e si avvicina ormai ai 5 euro al chilo. Non è una notizia come tante, perché il pane non è un alimento qualunque. Lo stesso è un baluardo per l’alimentazione: sazia, nutre, accompagna ogni pasto. Ed è anche il cibo che le famiglie consumano più di frequente, proprio perché riesce a dare sostegno a costi contenuti. Colpire il pane significa dunque colpire per primi i più fragili. Ma il pane è anche molto di più. È uno dei simboli più profondi della nostra tradizione cristiana: è il pane spezzato da Gesù, è l’ostia che i fedeli ricevono con la comunione e che li conforta. Un alimento carico di valori che appartengono alla nostra cultura e alla nostra identità, e che per questo merita rispetto. Eppure, oggi lo vediamo salire verso prezzi che si fatica ad accettare. E il discorso non si ferma qui: anche la pasta, altro pilastro della tavola degli italiani, ha superato i 2 euro al chilo. Due prodotti essenziali, entrambi diventati meno accessibili.

A rincarare non sono il tartufo o l’aragosta che sono beni di lusso: i loro prezzi seguono logiche di mercato diverse. Quando a salire sono il pane e la pasta, soprattutto il pane, il rincaro diventa una ferita sociale, difficile da tollerare. Per questo serve intervenire, e in fretta. Occorre vigilare con attenzione sulla formazione dei prezzi lungo tutta la filiera, per accertare che dietro certi aumenti non si nascondano speculazioni. Servono controlli seri, trasparenza e, se necessario, misure capaci di contenere i rincari prima che raggiungano livelli insostenibili. Il pane è il cibo di tutti e deve restare alla portata di tutti. Lasciare che diventi un bene sempre più caro, penalizzando proprio chi ha meno, sarebbe un errore grave, oltre che un’ingiustizia. Su questo non si può restare spettatori: la questione è molto grave ed è necessario intervenire nell’ottica di proteggere il potere d’acquisto delle famiglie.