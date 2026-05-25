Non Babele ma Neemia: l’AI secondo Papa Leone

C’era grande attesa in tutto il mondo per la prima enciclica di Leone XIV e “Magnifica Humanitas” non ha deluso le aspettative. Come ogni documento papale è al tempo stesso sintesi del Magistero precedente e sguardo prospettico sulle sfide del tempo presente secondo l’interpretazione pontificia. Significativamente Robert Francis Prevost contrappone la torre di Babele (simbolo del potere che si costruisce senza Dio, dell’uniformità che elimina la diversità, dell’orgoglio che porta alla dispersione) alla ricostruzione di Gerusalemme sotto Neemia, emblema della responsabilità condivisa e del lavoro collettivo.

La “sindrome di Babele” è rapportata nelle dense e illuminanti pagine dell’enciclica al rischio concreto dell’era digitale: idolatria del profitto, uniformità algoritmica, pretesa di tradurre tutto, persino il mistero della persona, in dati e prestazioni. Da qui l’appello del Pontefice figlio spirituale di Sant’Agostino a “restare umani” come titola esplicitamente una sezione del testo. Nel tempo dell’intelligenza artificiale, in cui la dignità umana corre il pericolo di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, il Papa richiama il dovere urgente di restare profondamente umani. Custodendo con amore quella “magnifica umanità che ci è stata donata e mostrata nella sua pienezza in Cristo, e che nessuna macchina potrà mai sostituire nel suo splendore”.

Perciò l’Intelligenza Artificiale non va né demonizzata né idolatrata. Il primo compito che abbiamo, avverte Leone XIV, è quello di governare gli strumenti a partire da un punto fermo: “La verità è un bene comune e non una proprietà di chi ha potere o visibilità”. Un concetto approfondito nella parte dell’enciclica dedicata all’ecologia della comunicazione. Ad incombere sulla contemporaneità, inoltre, è l’erosione della vita democratica causata dalla disinformazione e dal disinteresse per la verità. Al contrario, dal punto di vista del Papa, la ricerca della verità è un elemento essenziale per la democrazia. Quando la domanda su ciò che è vero perde di interesse e prende piede un pragmatismo che si accontenta di ciò che appare utile o efficace, la vita democratica si indebolisce. “Il disinteresse per la verità porta lentamente ma inesorabilmente a scivolare verso il totalitarismo”, sottolinea il Pontefice.

Particolarmente intensa è la sezione sui diritti umani. Tra questi, il primo diritto umano è il diritto alla vita, dal concepimento alla sua conclusione naturale, “senza il quale è impossibile esercitare qualsiasi altro diritto”. Infatti “quando questo diritto fondamentale viene negato, come accade nell’aborto provocato, nell’uccisione di innocenti e nell’eutanasia, ci si trova davanti a scelte che la Chiesa giudica gravemente illecite”. Al fondo si staglia ovunque, dalla bioetica alla geopolitica della “terza guerra mondiale a pezzi”, la crisi di verità. Nel discorso pubblico, evidenzia l’enciclica, “la verità dei fatti possiede una dimensione razionale in quanto richiede verifica, riscontro delle fonti e responsabilità argomentativa, ma è ancor più relazionale”. Si costruisce, infatti, “attraverso legami di fiducia e pratiche condivise, in un confronto onesto con gli altri e con il mondo”. Quindi “solo la ricerca condivisa della verità dei fatti, assunta come bene comune, può fondare una comunicazione giusta”.

L’allarme riguarda dunque le nuove forme di disuguaglianza. Pochi dispongono di potenti risorse tecniche ed economiche e con esse anche di molte risorse umane per intervenire. Così “hanno un’importante capacità di indurre cambiamenti culturali e, in ultima analisi, di convincere un numero significativo di persone su quale sia la verità sull’essere umano, sul mondo, sul senso dell’esistenza, sulla famiglia, persino su Dio”, evidenzia il Pontefice. Questo è “puro potere privo di verità, che impone sottilmente o apertamente ciò che vuole che gli altri considerino vero”. Dietro tutto ciò, analizza Leone XIV, vi è una “radice malata” difficile da riconoscere: “Il fatto che l’uomo moderno è erroneamente convinto di essere il solo autore di se stesso, della sua vita e della società”. Si tratta di “una presunzione conseguente alla chiusura egoistica in se stessi”. Perciò “egli pensa di poter costruire la realtà e che ciò che meglio si adatta alle sue pretese sia valido”.

Giovanni Paolo II ha riflettuto sulle conseguenze della “crisi intorno alla verità”. Giungendo ad affermare che “persa l’idea di una verità universale sul bene, conoscibile dalla ragione umana, è inevitabilmente cambiata anche la concezione della coscienza”. Così, viene meno il riconoscimento di verità universalmente valide che ci precedono, e che la coscienza deve accettare. Questo, osserva Robert Francis Prevost, ha portato Francesco a chiedersi realisticamente: “Che cos’è la legge senza la convinzione, raggiunta attraverso un lungo cammino di riflessione e di sapienza, che ogni essere umano è sacro e inviolabile?”, e a concludere: “Affinché una società abbia futuro, è necessario che abbia maturato un sentito rispetto verso la verità della dignità umana, alla quale ci sottomettiamo”. Allora non ci si asterrà dall’uccidere qualcuno solo per evitare il disprezzo sociale e il peso della legge, bensì per convinzione. È una verità irrinunciabile che “riconosciamo con la ragione e accettiamo con la coscienza”. Infatti “una società è nobile e rispettabile anche perché coltiva la ricerca della verità e per il suo attaccamento alle verità fondamentali”, insegna Leone XIV.