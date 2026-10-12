Nessuno si salva da solo: la lezione di Assisi

San Francesco dimostra che il Vangelo vissuto senza sconti rende persone nuove, partecipi della novità portata da Gesù Cristo. L’impressione che Francesco suscitò nei suoi contemporanei fu quella della sua configurazione a Cristo visto non tanto come Signore trionfante o come Giudice severo, ma nella sua umanità di bambino nato in estrema povertà e nella sua nudità di Crocifisso nel cui volto vide gli occhi aperti del Figlio rivolti verso il Padre. Egli portò come san Paolo le stigmate di Gesù sul suo corpo. Il Poverello di Assisi amò Cristo in tutta la sua concretezza storica: nelle creature inanimate, negli uomini soprattutto poveri e sofferenti, nella Scrittura, nell’Eucaristia, nella Chiesa terrena e nei suoi ministri.

Leone XIV parlando ai responsabili delle associazioni ha detto: “Nella volontà di associarsi, che ha dato origine al primo tipo di aggregazioni, troviamo una caratteristica essenziale: nessuno è cristiano da solo!”. E ha aggiunto: “La vita cristiana non si vive nell’isolamento, come se fosse un’avventura intellettuale o sentimentale, confinata nella nostra mente e nel nostro cuore. Si vive con gli altri, in un gruppo, in una comunità, perché Cristo risorto si rende presente fra i discepoli riuniti nel suo nome”. Francesco d’Assisi è un santo giovane che brilla per molteplici virtù: l’imitazione radicale di Cristo crocifisso, la povertà totale, l’amore alla Chiesa, il dialogo pieno di amore verso tutti. Nel suo Testamento San Francesco racconta la sua conversione: il Signore gli concesse di cambiare radicalmente il suo modo di vedere e di sentire la vita. Non più la logica del cavaliere che deve primeggiare su tutti, salendo verso il potere. Ma quella del fratello che condivide la sorte dei più piccoli. Da quel momento iniziò a vivere nella lode verso Dio Padre rivelato in Cristo, nell’umiltà verso se stesso sentendosi figlio amato, e nella misericordia verso tutti gli uomini accolti come fratelli benedetti.

Papa Francesco in occasione della Giornata delle Confraternite e della Pietà popolare ha definito le confraternite “fucine di santità di tanta gente che ha vissuto con semplicità un rapporto intenso con il Signore”, e in varie occasioni ha incoraggiato le Confraternite «a coltivare con impegno creativo e dinamico» la vita associativa e la presenza caritativa e ha invitato ad articolare il loro cammino secondo tre linee fondamentali: evangelicità, cioè «camminare sulle orme di Cristo», ecclesialità, cioè «camminare insieme», e missionarietà, cioè «camminare annunciando il Vangelo». Gesù ringrazia il Padre perché ha voluto rivelare il suo mistero di amore e conoscenza reciproca ai piccoli che si aprono a Dio con umiltà e si abbandonano nelle sue mani. Il poverello d’Assisi si è fatto piccolo per seguire la chiamata alla mitezza di Cristo. La sua testimonianza ci dice che per vivere il vangelo, la “piccolezza” non solo non è un limite, ma addirittura un punto di forza.

Ai piccoli come Francesco, Gesù offre una conoscenza non intellettuale, ma affettiva, intima, di Dio. E tale offerta sollecita una risposta che Francesco ha accolto uscendo dalla propria autosufficienza, che gli faceva «adorare se stesso» per seguire Cristo, che ha incontrato nel lebbroso che ha baciato. La sua conversione a Cristo, fino al desiderio di “trasformarsi” in Lui, diventandone un’immagine compiuta, spiega il fascino che egli continua ad esercitare e l’attualità del suo messaggio rispetto a grandi temi del nostro tempo, quali la ricerca del senso della vita, l’impegno per la pace, la salvaguardia del creato, la promozione del dialogo tra tutti gli uomini. San Francesco è un vero maestro in questi valori, a partire dal suo amore a Gesù Cristo, che fu il segreto di tutta la sua vita. Un modello per realizzare l’evangelicità, l’ecclesialità, la missionarietà e la fraternità.