Nel silenzio delle cancellerie e delle organizzazioni internazionali nessuno parla delle 61 guerre dimenticare oggi in corso. Solo Leone XIV denuncia costantemente i conflitti dimenticati dal mondo, come le crisi in Sudan e Haiti, sottolineando che la guerra crea tragedie lasciate cadere nell’oblio generale. Il Papa ricorda spesso le popolazioni che soffrono nel silenzio dei media, invocando la pace per aree martoriate. La Roaco (Riunione delle opere per l’aiuto alle Chiese orientali) è un organismo della Santa Sede collegato al Dicastero per le Chiese Orientali che coordina gli aiuti internazionali per le comunità cattoliche orientali. Svolge compiti di supporto finanziario e di coordinamento pastorale e culturale. Durante i suoi discorsi, come quello all’Assemblea della Roaco, Robert Francis Prevost ha ribadito che la guerra non risolve i problemi ma genera tragedie che l’opinione pubblica tende a dimenticare. a più volte criticato l’enorme quantità di denaro spesa per le armi invece di curare ed educare i popoli, chiedendo il ritorno al dialogo e alla riconciliazione.

Non è possibile una vera pace nel mondo senza mettere al centro il bene comune. Nella definizione data dalla Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II, il vescovo Mario Toso (massimo esperto di Dottrina Sociale della Chiesa ed editorialista di In Terris) intravede ragioni che inducono a pensare al bene comune come ad un bene più che strumentale, ossia ad un bene umano. Le condizioni sociali non sono neutre, ma debbono essere ministeriali alla crescita umana. Ciò significa che cittadini e governanti debbono costantemente organizzarle ed orientarle omogeneamente ad obiettivi morali, cosa che richiede una vita virtuosa. Pertanto, il bene comune, definito dalla GS come bene strumentale, relativo all’essere e al bene integrale delle persone, non è scisso del tutto dalla concezione di bene comune come bene sostantivo. La visione prevalentemente strumentale della GS non esclude del tutto la nozione di bene comune propria dei classici, riscontrabile in Aristotele, in Tommaso d’Aquino e, tra i pensatori cattolici del secolo scorso, in Jacques Maritain. Per questi, il bene comune, realizzazione della giustizia e della pace tra le persone, è vita retta della moltitudine. È non solo un predisporre le condizioni per vivere virtuosamente, un mezzo per ottenere le virtù, ma è già un vivere secondo virtù, un vivere bene in sé. Esso è parte dell’esercizio delle virtù, è virtù. È elemento essenziale del fine della vita che è proprio di un essere corporeo-spirituale.

Per Leone XIV il valore della pace si fonda sul riconoscimento della fratellanza universale e sulla scelta di una via “disarmata e disarmante” che non è semplice assenza di guerra. Bensì un dono radicato nella giustizia, nel dialogo e nella cura dei più deboli. La pace vera nasce dal rispetto e dal valore dell’altro, considerandolo uguale in dignità e diritti. Viene richiesto un impegno concreto per la nonviolenza, eliminando l’aggressività verbale e investendo nella diplomazia piuttosto che nelle armi. La pace, secondo papa Leone, è una scelta attiva e un cammino comunitario che interpella le coscienze dei singoli e le responsabilità dei leader politici. Almeno 61 conflitti attivi, 233.000 persone uccise in episodi di violenza armata – vale a dire una media di 638 vittime al giorno, una ogni due minuti – e più di 123 milioni costrette a fuggire. E’ un quadro drammatico quello richiamato da Coopi – Cooperazione Internazionale che, riprendendo la stima sul 2024 dell’Uppsala conflict data program, il programma di monitoraggio sui conflitti dell’università della città svedese, constata come nell’ultimo anno il mondo abbia assistito a un drammatico aumento di crisi armate che ha determinato una altrettanto drastica crescita del bisogno umanitario. L’organizzazione umanitaria, che opera in 33 Paesi, tra cui Sudan, Siria, Libano, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Ciad e Niger, evidenzia come siano oltre 300 milioni le persone che, in tutto il mondo, risultano in condizioni di necessità di assistenza umanitaria e protezione.