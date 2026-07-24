Nell’era dell’IA è urgente educare al pensiero critico

La prima enciclica di Leone XIV (Magnifica Humanitas) richiama l’attenzione sulla protezione della persona umana e dei suoi limiti nell’era dell’intelligenza artificiale. Esorta a “disarmare” l’algoritmo, prevenendo monopoli tecnologici e promuovendo un’etica incentrata sul bene comune. L’attuale rivoluzione dell’Ai è paragonabile a quella industriale affrontata dalla Rerum Novarum di Leone XIII. Il Papa traccia un parallelo tra le derive transumaniste e il mito della Torre di Babele.

Data la complessità delle intelligenze artificiali e le molteplici applicazioni che possono avere nella vita delle persone e delle società, con effetti non sempre positivi è sempre più urgente che l’educazione all’uso di forme di intelligenza artificiale miri soprattutto a promuovere il pensiero critico. È necessario che gli utenti di ogni età, ma soprattutto i giovani, sviluppino una capacità di discernimento nell’uso di dati e contenuti raccolti sul web o prodotti da sistemi di intelligenza artificiale. Le scuole, le università e le società scientifiche sono chiamate ad aiutare gli studenti e i professionisti a fare propri gli aspetti sociali ed etici dello sviluppo e dell’utilizzo della tecnologia. Occorre evitare di cadere in una spirale di dittatura tecnologica, tenendo conto che le persone e il mondo nella sua comples­sità non potranno mai essere conosciuti e contenuti esaustivamente entro la clas­sificazione degli algoritmi più avanzati. Essi sono strumenti limitati che produco­no semplificazioni che lasciano da parte i valori essenziali della compassione, della misericordia e del perdono.

Le persone, le famiglie, i lavoratori, le imprese e i popoli sono di più dei dati con i quali li identifica l’intelligenza artificiale. Tali dati, applicati indiscriminatamente, possono creare con­trolli sociali arbitrari, vedute distorte del­la realtà, manipolazioni, diseguaglianze, azioni ingiuste. Un caso attuale di grave preoccupazione etica è rappresentato dal­le operazioni militari mediante sistemi di controllo remoto. È senz’altro chiaro che i sistemi d’arma autonomi non potranno mai essere soggetti moralmente responsa­bili.

L’esclusiva capacità umana di giudi­zio morale e di decisione etica è più di un insieme di algoritmi. La capacità di giu­dizio morale non può essere ridotta alla programmazione di una macchina che, per quanto “intelligente”, è sempre una macchina. In forza di questo è sempre ne­cessaria una supervisione umana attenta che, a sua volta, richiede un’educazione rigorosa all’uso di forme di intelligenza artificiale, in vista del loro discernimento etico e sociale. Ma, oltre a ciò, bisognerà rafforzare o istituire organismi statali ed internazionali, sovranazionali, incaricati di esaminare le questioni etiche emergen­ti dalla rilevanza globale dell’intelligen­za artificiale.

La portata globale dell’in­telligenza artificiale, così conclude papa Leone, rende evidente che, accanto alla responsabilità degli Stati sovrani di disciplinarne l’uso al proprio interno, le Organizzazioni internazionali possono svolgere un ruolo decisivo nel raggiunge­re accordi multilaterali e nel coordinarne l’applicazione e l’attuazione. A tale propo­sito, il pontefice esorta la Comunità delle nazioni a lavorare unita al fine di adottare un trattato internazionale vincolante, che regoli lo sviluppo e l’uso dell’intelligen­za artificiale nelle sue molteplici forme. L’obiettivo della regolamentazione, natu­ralmente, non dovrebbe essere solo la pre­venzione delle cattive pratiche, ma anche l’incoraggiamento delle buone pratiche, stimolando approcci nuovi e creativi e fa­cilitando iniziative personali e collettive.