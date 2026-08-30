Innumerevoli le missioni umanitarie che l’associazione “La Memoria Viva” ha portato a termine in territorio ucraino dall’inizio della guerra. I volti e le testimonianze di chi si è ritrovato senza colpa sulla linea di un fronte di guerra e di chi in Italia ha organizzato missioni capillari per aiutare le popolazioni coinvolte. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato Leone XIV per la lettera di auguri inviata in occasione dell’anniversario della Giornata dell’indipendenza dell’Ucraina. “Il popolo ucraino è grato che ci sia sempre un posto per noi nei pensieri e nelle preghiere del Pontefice- osserva-. Il forte sostegno spirituale del Vaticano è sempre stato affiancato da concreti aiuti umanitari e di altro tipo, compresi gli sforzi per riportare a casa i nostri figli rapiti dalla Russia e per contribuire al progresso del processo di pace”. E sottolinea: “Questa chiarezza spirituale e morale, manifestata nei fatti, rappresenta per molti una solida base di speranza che questa insensata guerra contro la Russia possa concludersi con dignità per l’Ucraina e gli ucraini”.

Era il 24 agosto del 1991 quando i parlamentari ucraini votarono per proclamare l’indipendenza da Mosca, che fu poi approvata a larga maggioranza da un referendum nazionale tenutosi più tardi quello stesso anno. Dall’inizio dell’offensiva russa, l’associazione culturale piemontese “La Memoria Viva” si dedica a portare aiuti in favore delle fasce più fragili della popolazione ucraina. Spiega Roberto Falletti: “Vogliamo che il popolo ucraino non si senta solo. I nostri aiuti possono essere considerati solo delle piccole gocce, però di grande umanità“. E aggiunge: “Lidia Maksymowicz, una delle nostre più importanti testimoni degli orrori dei campi di concentramento, sopravvissuta agli esperimenti del dottor Mengele, ci ha subito contattato da Cracovia quando sono arrivate le prime mamme con bambini in fuga dalla guerra. Ci siamo subito attivati e di lì è partita la nostra prima missione, era il 26 febbraio del 2022. Da Castellamonte, in provincia di Torino, siamo partiti con un pulmino carico di pannolini, prodotti per l’igiene, vestiti”.

Nel 35esimo anniversario dell’indipendenza ucraina diversi leader europei, fra cui il premier britannico Andy Burnham e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, hanno raggiunto a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per le celebrazioni. E hanno poi partecipato a una riunione della coalizione dei Volenterosi in formato ibrido, con alcuni in presenza a Kiev e altri – come la premier Giorgia Meloni – in videocollegamento. I Volenterosi – nella riunione co-presieduta da Burnham, Emmanuel Macron e Friedrich Merz – hanno ribadito il loro sostegno a Kiev, annunciato l’intenzione di rafforzare il sostegno militare e la pressione economica sulla Russia con sanzioni e hanno confermato un sistema di “garanzie di sicurezza solide” che dovrebbero scattare alla fine della guerra. Burham ha portato a Kiev il via libera del Regno Unito alla condivisione della tecnologia per la produzione locale dei missili a lungo raggio Scalp/Storm Shadow. E Macron ha annunciato che le prime esercitazioni congiunte dei Volenterosi si terranno a ottobre-novembre prossimi. Mentre la Commissione Ue ha approvato un nuovo finanziamento di 6,1 miliardi di euro per la difesa. “Gli ucraini non saranno pietre del selciato sotto i piedi degli zar e dei sovrani. Gli ucraini non si sottometteranno”, ha affermato Zelensky. Per Burnham si è trattato del suo primo viaggio all’estero da quando è arrivato al numero 10 di Downing Street succedendo a Keir Starmer, sotto il quale la coalizione dei Volenterosi era nata.

“Siamo con voi in questa lotta fino in fondo, con tutto il cuore e l’anima”, ha affermato parlando a fianco di Zelensky davanti alla Cattedrale di Santa Sofia a Kiev. Confermando di essere “determinato a lavorare insieme per fornirvi il sostegno di cui avete bisogno”. Poi, durante la riunione dei Volenterosi, ha confermato l’aiuto concreto più atteso: “Il Regno Unito è stato il primo a fornire all’Ucraina armi a lungo raggio già nel 2023. Ora Volodymyr ci ha chiesto di condividere la nostra tecnologia Storm Shadow affinché l’Ucraina possa sviluppare autonomamente queste capacità. Sono lieto di confermare oggi di aver approvato questa richiesta e che l’industria britannica e francese collaborerà ora con l’Ucraina per sviluppare queste capacità”. La Russia ha reagito minacciando il Regno Unito, che accusa di star partecipando alla guerra a fianco di Kiev. “Nonostante le oltraggiose minacce della Russia al mio Paese, continueremo a sostenere l’Ucraina“, ha detto Burnham.