Medio Oriente: il destino incerto dello Stretto di Hormuz

Alla fine Donald Trump ha fatto marcia indietro sul pedaggio del 20% ad Hormuz, mentre continuano gli scambi di attacchi con l’Iran e la via d’uscita dal conflitto appare sempre più incerta. Sia Washington che Teheran cercano di affermare il controllo sullo stretto, passaggio cruciale per le spedizioni di petrolio e gas, e i raid di martedì hanno segnato un ritorno agli intensi bombardamenti che avevano caratterizzato l’inizio della guerra più di quattro mesi fa. Dopo aver minacciato una tassa su tutti i beni in transito per Hormuz, il presidente americano a distanza di poche ore ha fatto l’ennesimo clamoroso dietrofront. La proposta, d’altra parte, era in contrasto con quanto dichiarato pubblicamente per mesi dai suoi più alti funzionari, il vice presidente Jd Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. E cioè che l’amministrazione americana era contraria a qualsiasi tariffa o pedaggio in acque internazionali perché illegale.

Il presidente Usa Donald Trump aveva annunciato un piano per tenere aperto lo Stretto di Hormuz, nell’ambito del rinvigorirsi delle tensioni di guerra con l’Iran. L’obiettivo era impedire “esclusivamente alle navi o ai clienti dell’Iran di entrare o uscire”, mentre “tutti gli altri Paesi potranno usufruire dello Stretto in modo equo e libero”. Gli Stati Uniti, aveva aggiunto, nelle vesti di “custodi” dello Stretto e “per ragioni di equità”, verranno rimborsati “nella misura del 20% del valore di ogni carico trasportato per tutti i costi necessari a garantire la sicurezza e la protezione“.

Il blocco dei porti iraniani avrebbe dovuto essere effettivo dalle 22 ora italiana di oggi, 14 luglio. Se questo pedaggio fosse entrato in vigore, quanto avrebbero incassato gli Usa? Il pedaggio di cui parlava Trump era già stato criticato da molti Paesi come atto illegittimo. Lo aveva fatto ad esempio il nostro vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Siamo contrari a qualsiasi ipotesi di pedaggio per il passaggio a Hormuz, come pensa l’Iran, perché questo rappresenterebbe un pericoloso precedente per tutti gli Stretti nel mondo e limiterebbe la libertà di commercio, cosa per noi di grande importanza, visto che siamo un Paese che ha il Pil per il 40% frutto delle esportazioni“, aveva detto a margine del Consiglio Esteri a Bruxelles. Più duro il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, secondo cui sarebbe equivalso a un atto di “pirateria” e avrebbe rappresenteto un tentativo di guadagnare dalla “disgrazia” della guerra.

La cifra ipotizzata da Trump era comunque spropositata. Se si considera che dallo Stretto di Hormuz passano ogni anno all’incirca 700-800 miliardi di dollari di beni, soprattutto di petrolio, fertilizzanti e prodotti raffinati e così via, gli Stati Uniti avrebbero preso 150 miliardi di dollari all’anno di pedaggio, facendo aumentare del 20%, ad esempio, il costo di un barile di petrolio, con conseguenze a cascata. L’ipotesi di un pedaggio per Hormuz non era comunque prerogativa degli Stati Uniti. Anche l’Iran da tempo aveva messo in chiaro l’intenzione di applicare nuove tariffe alle navi in transito nello Stretto, pur assicurando che le nazioni “amiche” avrebbero ricevuto un trattamento di favore. Ma anche confrontandola con il pedaggio ventilato da Teheran, la cifra a cui alludeva Trump sarebbe stata impressionante.

Scendendo nel dettaglio, gli Usa avrebbero guadagnato più o meno 16 dollari per ogni barile di petrolio che passa dallo Stretto (calcolati sul prezzo del greggio del 13 luglio, l’Iran avrebbe portato a casa “solo” un dollaro a barile. Nelle tre settimane successive alla firma del memorandum d’intesa tra Iran e Stati Uniti, il 17 giugno, oltre 200 imbarcazioni non iraniane hanno chiesto il permesso di passare Hormuz e la maggior parte lo ha ottenuto. A riferirlo è stata l’Autorità dello stretto del Golfo Persico (Pgsa) su X. Le navi che hanno ottenuto il via libera per attraversare lo stretto sono state il 79%, mentre il 14% è ancora in attesa. Il tempo medio di rilascio dell’autorizzazione è stato di 50 minuti, ha spiegato la Pgsa.

Nel frattempo l’Oman aveva invitato tutte le parti coinvolte a rispettare il diritto internazionale per quanto riguarda la navigazione nello Stretto di Hormuz, secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri del Paese. Il ministero aveva inoltre affermato che Mascate “prosegue la sua cooperazione trasparente e neutrale con tutte le parti per ripristinare la piena libertà di navigazione nello stretto, nel pieno rispetto del diritto internazionale”. “Il Sultanato dell’Oman ha ribadito il suo pieno impegno a rispettare gli obblighi derivanti dal suo status di stato parte della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e invita tutte le parti a rispettare il diritto internazionale e ad agire conformemente ad esso”. Il ministero aveva inoltre condannato le minacce missilistiche degli Houthi alle quali è stato esposto il Regno dell’Arabia Saudita e aveva espresso la propria solidarietà alle misure adottate dal regno “per salvaguardare la sua sovranità, la sua sicurezza e la sua stabilità”. In precedenza, anche il ministero degli Esteri del Qatar aveva diffuso una dichiarazione di condanna dell’attacco con missili balistici contro la regione meridionale dell’Arabia Saudita.

Infine nuovi attacchi nello stretto di Hormuz, con il crollo della fragile tregua tra Usa e Iran, spingono al rialzo il petrolio tanto che il Wti supera, nel corso della seduta, gli 80 dollari al barile. Lo stesso accade per il Brent che oltrepassa gli 87 dollari, per la prima volta in un mese. L’effetto più immediato è che il conflitto ha fatto salire i prezzi del greggio di quasi il 14% dall’inizio della settimana.