Maria e la missione di ogni giorno: accorgersi dell’altro e farsi prossimi

Guardare a Maria significa guardare a una fede che non si chiude nell’interiorità, ma diventa disponibilità, relazione, servizio. Appena ricevuto l’annuncio dell’angelo e pronunciato il suo “eccomi”, Maria si mette in viaggio. Così la fede si declina: andando fuori da noi stessi. Maria non va da Elisabetta per insegnarle qualcosa né per cantare il Magnificat, ma per starle accanto. Entra nella sua casa, in una situazione particolare, e lì porta la sua presenza. Questa è una delle immagini più belle della Chiesa missionaria: una Chiesa capace di entrare nelle case, nelle storie, nelle vite delle persone, soprattutto quando sono segnate da fragilità, solitudine, malattia. La missione non è andare lontano, ma diventare prossimi. Il missionario è colui che si fa prossimo, e la missione è essenzialmente una presenza.

Le nostre società stanno cambiando molto. Accanto all’inverno demografico c’è un impoverimento relazionale: oggi si comunica tantissimo, ma le relazioni sono ancora lontane dall’essere la spina dorsale della nostra vita. Crescono le solitudini, soprattutto nelle grandi città, e si frammentano persino le cellule più strette, la famiglia e i rapporti tra le generazioni. Si fa fatica a sentirsi comunità anche nella Chiesa. Se la relazione si impoverisce, non è più generativa a nessun livello, nemmeno di nuovi figli. Serve dunque ricostruire legami veri, tessuti di comunità. Se l’attenzione alla famiglia vicina, all’anziano, all’adolescente, alle persone con disabilità e alle loro famiglie, alle persone immigrate diventa costruzione di comunità, anche generare nuova vita si fa con più fiducia e più speranza. Altrimenti siamo sopraffatti dalla paura e dall’angoscia del futuro per i nostri figli. Dobbiamo ritrovare il bisogno degli altri e riscoprire che abbiamo davvero bisogno gli uni degli altri, in una responsabilità comune. Del resto, non si genera una vita senza esercitare una responsabilità profonda.

Che cosa significa allora essere missionari nella vita di ogni giorno? Anzitutto tenere gli occhi aperti, grandi come quelli delle icone di Cristo, l’uomo dallo sguardo penetrante. Il missionario sa accorgersi di chi gli sta vicino. Penso a un grande missionario della mia congregazione, gli Oblati di Maria Immacolata, il beato Gérard. Viaggiava in groppa al suo mulo, che dopo quarant’anni aveva imparato a fermarsi da solo quando sul ciglio della strada c’era qualcuno che chiedeva aiuto: un povero, un malato, qualcuno che voleva parlare con il padre. Ogni giorno incontriamo persone con domande e solitudini che nessuno vede. La prima missionarietà comincia accorgendosi della coppia che vive accanto a noi, del ragazzo che ci sembra provocatorio nel parlare e nel vestire e invece sta solo chiedendo aiuto, della famiglia che non ce la fa con una disabilità in casa e ha bisogno di una mano. Consiste nel dire a chi incontriamo: “tu per me esisti e io ci sono per te”.

Questo richiede di uscire da sé e incontrare le persone realmente, perché a volte incontrare significa ridurre l’altro a un problema o a una categoria, e in questo siamo bravissimi. Il missionario incontra la persona così com’è e perde tempo con lei. Come dice Gesù: se qualcuno ti chiede di fare un miglio, fanne due con lui. La missionarietà non è solo ciò che fanno i missionari quando partono all’estero: è il nostro compito anche qui. È “custodire l’umano”, come ci ricorda Papa Leone XIV nella Magnifica Humanitas, soprattutto quando è fragile. Essere missionari significa lasciarsi raggiungere dall’amore di Dio e annunciarlo: annunciare Cristo risorto, che ci dà la libertà di amare. Siamo amati e possiamo amare. E questo annuncio, nato dal Vangelo, chiede di tradursi in vita. Possiamo allora iniziare la giornata domandando al Signore: “Chi mi affidi oggi?”. Il missionario non è un distributore di fuochi d’artificio, che incantano un istante e poi ci lasciano nella nostra miseria. Sente che chi incontra gli viene affidato. La missione comincia da qui.