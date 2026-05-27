“Magnifica Humanitas”: perché la prima enciclica di Leone XIV riguarda anche chi non crede

C’è una frase attribuita a Indro Montanelli che, al di là della sua formulazione esatta, continua a conservare una sorprendente attualità: la Chiesa “vede male da vicino, ma ci vede benissimo da lontano”. È una frase che oggi torna alla mente leggendo la prima enciclica di papa Leone XIV, “Magnifica Humanitas“, pubblicata in un tempo storico nel quale quasi tutto sembra consumarsi nell’arco di poche ore, quando non di pochi minuti.

Viviamo infatti nell’epoca della politica istantanea. Una politica che reagisce più che pensare, che rincorre i sondaggi invece di guidare una visione, che vive nell’ansia permanente della prossima elezione e del prossimo ciclo mediatico. In questo contesto, l’orizzonte temporale si è accorciato drammaticamente: ciò che non produce consenso immediato viene accantonato, ciò che richiede sacrifici o riflessioni di lungo periodo viene considerato impopolare, e dunque evitato.

La Chiesa cattolica, con tutti i suoi limiti, funziona invece in modo radicalmente diverso. Un papa non deve essere rieletto. Non deve inseguire il consenso di una settimana. Non ha bisogno di vincere una campagna elettorale. Per questo può permettersi di affrontare temi scomodi, impopolari, perfino apparentemente astratti, ma destinati a cambiare la vita concreta delle persone nei decenni a venire.

È precisamente questo il cuore di “Magnifica Humanitas”. Ecco perché questa enciclica merita di essere letta non solo dai credenti, ma anche da chi non frequenta la Chiesa, da chi è agnostico o ateo, da chi magari guarda con distanza o diffidenza al mondo cattolico. Perché il testo di Leone XIV non parla soltanto di fede: parla di potere.

Parla della concentrazione del potere economico in pochissime mani. Parla della nascita di oligarchie tecnologiche che controllano non solo i mercati, ma soprattutto le infrastrutture invisibili della nostra vita quotidiana. Parla del fatto che oggi chi controlla il cloud, i dati, gli algoritmi e i flussi informativi dispone di una forma di sovranità nuova, enorme, probabilmente senza precedenti nella storia moderna. Molti considerano questi temi teorici o lontani. Non lo sono affatto.

Quando nel Cinquecento l’Europa scoprì il continente americano, il controllo delle rotte oceaniche e dei nuovi territori cambiò per secoli gli equilibri politici, economici e militari del pianeta. Chi controllava quel “nuovo mondo” possedeva ricchezze, risorse e strumenti di dominio superiori a quelli delle potenze rimaste escluse.

Oggi sta accadendo qualcosa di simile, ma in una dimensione immateriale e persino più pervasiva. Il nuovo continente è il mondo digitale. Le sue miniere sono i dati. Le sue rotte commerciali sono i flussi informatici. I suoi eserciti sono gli algoritmi. E i nuovi imperi non hanno necessariamente bandiere nazionali: hanno piattaforme, server, reti satellitari, sistemi operativi, modelli di intelligenza artificiale.

Leone XIV coglie con lucidità questo passaggio storico. Ed è qui che emerge la capacità della Chiesa di “vedere da lontano”. Mentre gran parte del dibattito pubblico si concentra sulle polemiche quotidiane o sulle mode ideologiche del momento, “Magnifica Humanitas” prova a interrogarsi su ciò che sarà l’essere umano dentro la rivoluzione tecnologica già in corso.

L’intelligenza artificiale non è soltanto un progresso tecnico. È una trasformazione economica, antropologica e politica gigantesca. Cambierà il lavoro, la distribuzione della ricchezza, l’accesso alla conoscenza, la formazione delle opinioni, la struttura stessa delle democrazie. La domanda centrale diventa allora: chi governerà questa trasformazione?

Perché la questione non riguarda soltanto la tecnologia in sé, ma la concentrazione del potere che essa produce. Se poche aziende controllano contemporaneamente infrastrutture cloud, motori di ricerca, social network, sistemi pubblicitari, intelligenze artificiali generative e raccolta dei dati personali, esse finiscono inevitabilmente per influenzare non solo il mercato, ma anche la cultura, la politica e perfino la percezione della realtà. Non si tratta di fantascienza. È già il presente.

Oggi miliardi di persone ricevono informazioni filtrate da algoritmi che decidono cosa sia rilevante, visibile, urgente o marginale. Le fake news e le manipolazioni informative non sono incidenti del sistema: spesso sono conseguenze strutturali di modelli economici fondati sull’attenzione permanente e sull’emotività.

La velocità con cui si diffonde una menzogna è diventata superiore alla capacità collettiva di verificarla. E quando la costruzione dell’opinione pubblica dipende da piattaforme private globali, il confine tra libertà e controllo diventa sempre più fragile.

È qui che l’enciclica di Leone XIV assume un significato che supera il perimetro religioso. La Chiesa non propone soluzioni tecniche né programmi di governo. Però pone domande essenziali: cosa resta della dignità umana in un sistema nel quale ogni comportamento può essere profilato, previsto, influenzato? Cosa accade alla libertà quando gli individui vengono trasformati soprattutto in consumatori di contenuti e produttori inconsapevoli di dati?

Sono interrogativi che la politica fatica ad affrontare proprio perché i loro effetti non sono immediati sul piano elettorale. Ma la storia insegna che le grandi trasformazioni si comprendono davvero solo quando è troppo tardi. In questo senso, leggere “Magnifica Humanitas” significa anche recuperare una capacità ormai rara: quella di pensare nel lungo periodo.

Forse è proprio questa la funzione più preziosa che la Chiesa può ancora svolgere nel XXI secolo, indipendentemente dalla fede personale di ciascuno. Non tanto offrire risposte definitive, quanto ricordare che una civiltà sopravvive soltanto se riesce a interrogarsi sul proprio futuro prima che siano gli eventi a imporlo.

Leone XIV, con la sua prima enciclica, sembra voler dire esattamente questo: l’umanità rischia di entrare nella più grande rivoluzione della sua storia senza aver ancora deciso chi debba governarla e soprattutto in nome di quali valori. Ed è difficile negare che questa domanda riguardi tutti.