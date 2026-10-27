Lo spirito di Assisi, una strada di dialogo e disarmo per l’umanità

Quarant’anni fa, ad Assisi, per iniziativa di Giovanni Paolo II, le religioni diedero inizio a una storia nuova che, con grande energia, prosegue ancora oggi. La loro forza ha trainato le storie del passato e trainerà, a maggior ragione, quelle future di un’umanità smarrita, bisognosa di un profondo senso di dignità e di una risposta alla domanda: chi è l’uomo e come può perseguire la pace? Quell’evento, pensato dal Papa fin dal 1° gennaio, fu preparato fino a ottobre. Il 1986 fu un anno storico, di passaggio e di conversione del mondo. Il disastro di Cernobyl’ suscitò una forte solidarietà tra Stati Uniti e URSS, fino ad allora pronti a distruggersi a vicenda: si apriva così un nuovo capitolo, che cominciava a chiudere la Guerra Fredda. La forza delle religioni è la preghiera. Ciascun gruppo religioso presente, si raccolse in un angolo del Sacro Convento di Assisi per pregare Dio, secondo la propria fede, per la pace. Quel messaggio forte di preghiera e di dialogo operativo produsse effetti concreti: l’anno successivo i grandi della terra, Reagan e Gorbaciov, firmarono il primo accordo di disarmo nucleare, mentre davanti alla tragedia di Cernobyl’ America e URSS gareggiarono in solidarietà. Scoprire il bene che portiamo dentro e richiamarlo con tutta la forza delle religioni ha segnato la storia.

Assisi ci insegna, ancora oggi, che le grandi tragedie vanno prevenute. Giovanni Paolo II riunì i leader religiosi per scongiurare un epilogo terribile della Guerra Fredda. Anche noi, oggi, abbiamo il compito di prevenire gli esiti distruttivi per l’umanità che vediamo nei diversi conflitti tra Ucraina e Russia e nelle tensioni in Medio Oriente: sono nelle mani di apparentemente poche persone, ma in realtà molti sembrano desiderare l’autodistruzione dell’umanità. I cristiani, che detengono il 90% delle armi nucleari, devono imboccare con decisione la strada del disarmo, della conversione e dell’eliminazione effettiva delle migliaia di atomiche pronte o da approntare in tutto il mondo. Come Giovanni Paolo II quarant’anni, anche oggi, abbiamo avuto il coraggio di riunire i capi religiosi in un gesto comune. Dunque, seguendo lo spirito di Assisi, abbiamo il dovere di portare la preghiera nelle piazze delle nostre città, che purtroppo sono gli obiettivi su cui sono puntate le armi. Dobbiamo affidarle al Principe della Pace, Gesù Cristo, per scongiurare un terzo conflitto mondiale, che si concluderebbe come il secondo, ovvero con morte e distruzione. Il coraggio dei cristiani consiste nel pregare seriamente, non per leggero sentimento, e al tempo stesso nell’avviare a tutti i livelli un dialogo di cooperazione e di risoluzione dei problemi, di cui abbiamo ogni giorno più bisogno.

Da Assisi risuona forte l’appello di Papa Leone XIV all’umanità intera, per una pace e una preghiera vere, che porteranno frutti come quelli di quarant’anni fa. Basti pensare all’Ucraina, dove il Santo Padre ha lanciato un appello umanitario a Putin e Zelensky per salvare i civili del villaggio di Oleshky e sottrarlo all’assedio di morte: un gesto di pace che deve entrare nelle coscienze di tutti noi. Questo e altri eventi ci richiamano all’importanza di perseguire, senza alcuna esitazione, lo spirito di Assisi.