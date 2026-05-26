L’IA ci rende più umani? Dipende da noi

Cooperare o distruggere: è la scelta che ha di fronte l’umanità di oggi. Così si apre la prima enciclica di papa Leone XIV, “Magnifica Humanitas” (MH). In effetti, per la prima volta nella storia umana l’uomo ha la possibilità di distruggere se stesso e il creato (già con il nucleare, poi con il cambiamento climatico e ora con le tecnologie emergenti e convergenti, compresa l’Intelligenza Artificiale). Papa Francesco, quando affermava che ci troviamo in un cambiamento d’epoca, intendeva esattamente questo. Una responsabilità da “apocalisse”. Ma ce ne siamo accorti? Sembra di no, visto che già da tempo anche Hans Jonas ha scritto un piccolo libricino: “Sull’orlo dell’abisso”.

Papa Leone, consapevole di questo (n.4), lo affronta in rapporto all’Intelligenza artificiale: ne vede i rischi ma si augura che sia messa al servizio del bene comune di tutti. Ci offre una visione utopica. Il titolo, la “magnifica umanità” è quella che risplende nel volto di Gesù. Che diviene coì l’ideale dell’umano. E’ a dire che l’umano è quel che risplende in Gesù, aldilà della fede o meno. Non mi dilungo su questo. Ma faccio un solo esempio per spiegarmi. Nel Vangelo ci sono persone che non fanno parte dei discepoli, ad esempio la samaritana, eppure ammirano, accettano Gesù senza far parte dei discepoli. Voglio dire che Gesù è universale. Con un guizzo di visione Giovanni Paolo II diceva che in Gesù ci sono giù tutti i miliardi di uomini che sono sul pianeta. Gesù è di tutti.

E’ dall’umano di Gesù che papa Leone denuncia le innumerevoli ingiustizie che impediscono a miliardi di persone di vivere una vita degna (che è appunto quella di Gesù, poveri compresi). Il testo non si ferma solo all’accusa, propone anche una visione positiva, come nel sottotitolo: “Sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale”. Si tratta di una enciclica che fa sperare. Insomma la strada della dignità umana è possibile. E’ a dire che dobbiamo usare l’IA per essere più competenti, più umani, più sensibili verso gli altri. Dobbiamo perciò conoscere bene i rischi di questa tecnica. La grande sfida, lo ripeto, è umanizzare la tecnica e non tecnologizzare l’umano. I tal senso il testo va oltre le Encicliche Sociali (la data cade il 15 maggio 2026, in coincidenza con la “Rerum Novarum” di Leone XIII, il 15 maggio 1891) che comunque il testo riassume. L’enciclica è composta di una prefazione, cinque capitoli ed una conclusione.

La prefazione presenta due immagini bibliche destinate a fare da guida. La prima è la Torre di Babele (Gen 11, 1-9), simbolo della pretesa autosufficienza umana che produce disastro e confusione. È il rischio che corriamo e che dobbiamo assolutamente evitare. La seconda è l’immagine positiva nel racconto del profeta Neemia (Ne 1-2) quando il popolo d’Israele, rientrato dall’esilio babilonese, si trovò davanti la città di Gerusalemme completamente distrutta e assieme tutti cooperarono per ricostruirne le mura. La città – il mondo – rinasce “attraverso la responsabilità condivisa di tutto il popolo: sacerdoti, artigiani, capifamiglia, donne e giovani. È un’opera che ha Dio al centro e ricostruisce i legami prima ancora delle pietre” (MH, par. 8). Evitiamo dunque la “sindrome di Babele” – che è l’idolatria dell’Io che vuole mettersi al posto di Dio. A me impressiona il fatto che dietro il mio portatile vedo incisa la mela morsicata. Mi verrebbe da dire che tutto comincia di lì. Adamo, dando un morso alla mela, pensava di diventare come Dio (fu questo il suggerimento sinistro che il serpente gli diede e che lui accolse). E si ritrovò nudo. La tecnologia non salva. Certo, possiamo, anzi, aggiungerei anche, dobbiamo usarla.

I primi due capitoli costituiscono una sorta di premessa. Il Papa ripercorre l’evoluzione della Dottrina Sociale della Chiesa, ricordandone i tre cardini fondativi: l’essere umano immagine del Dio trinitario, l’eguale dignità di tutti gli esseri umani, l’altissimo valore dei diritti umani. Elenca poi i cinque princìpi di fondo: il bene comune, la destinazione universale dei beni, la sussidiarietà, la solidarietà, la giustizia sociale. Il criterio per verificare la bontà del progresso è se persegue lo “sviluppo umano integrale” (parr. 82-85). Anche la Chiesa – è un aspetto molto importate del testo – è invitata alla coerenza nel suo agire interno, rispetto a questi princìpi, valorizzando le persone, bonificando gli abusi di potere, per “offrire alla società un segno credibile del fatto che cercare insieme il bene di tutti, nella corresponsabilità e nella fraternità, non è un’utopia, ma una reale possibilità” (par. 89).

Con questa premessa, il documento entra nel vivo della tematica, richiamando la visione di papa Francesco nella “Laudato Sì” e “Fratelli Tutti”: un’unica casa (il pianeta) e un’unica famiglia che la abita (la famiglia dei popoli). Ecco, la tecnologia, lo sviluppo, il potere economico e politico, devono porsi a servizio dell’umanità e del creato. La prima conseguenza? La tecnologia non può essere controllata – come oggi avviene – da attori privati (parr. 95-96). Deve favorire uno sviluppo sostenibile, con regole condivise. Anche queste oggi mancano. Leone XIV esorta ad un approccio “sobrio e vigile” (par. 100) verso la tecnica evitando altresì una facile divinizzazione del termine “intelligenza”. Il Papa avverte, saggiamente, che “l’impressione di oggettività che le risposte e le proposte di questi sistemi possono suscitare rischia di farci dimenticare che esse riflettono i parametri culturali di chi li ha progettati e addestrati, con tutti i loro pregi e difetti.

L’imitazione artificiale di una comunicazione umana positiva – parole di consiglio, di empatia, di amicizia, di amore – può risultare gratificante e persino utile, ma in utenti poco consapevoli può trarre in inganno e illudere di essere in relazione con un autentico soggetto personale. Quando la parola viene simulata, essa non costruisce una relazione, ma una sua parvenza. L’imitazione artificiale della relazione di cura o di accompagnamento può diventare pericolosa quando si insinua in un contesto povero di relazioni e di affetti reali: allora il rischio non è tanto che una persona creda di parlare con un’altra persona, ma che perda il desiderio stesso di cercare davvero l’altro (par. 100).