Riflettori puntati su Bruxelles giovedì e venerdì, dove si riunisce il Consiglio europeo straordinario convocato per sciogliere alcuni dei nodi politici ed economici più delicati dell’Unione. Al tavolo partecipano i capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri (per l’Italia la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni), insieme al presidente del Consiglio europeo António Costa, alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e all’Alto rappresentante per la politica estera Kaja Kallas. Il vertice è stato fissato con l’obiettivo di imprimere un’accelerazione decisiva ai negoziati sul bilancio comunitario e sugli equilibri strategici dell’Unione in vista del 2027. Il cuore delle discussioni riguarda il Quadro finanziario pluriennale (QFP) — il bilancio a lungo termine dell’UE — e le modalità di finanziamento del sostegno all’Ucraina per il 2027, oltre al rafforzamento della competitività industriale e della difesa comune. Per l’Italia, la partita presenta ricadute dirette su più fronti.

Prima tutto c’è il nodo della Politica di coesione e fondi agricoli (PAC). Roma punta a difendere la dotazione dei fondi destinati allo sviluppo territoriale e all’agricoltura, evitando tagli che penalizzerebbero le filiere produttive nazionali e il Mezzogiorno. Poi c’è il capitolo della difesa europea e della gestione migratoria. L’Italia chiede che le nuove spese per la sicurezza comune non gravino esclusivamente sui bilanci nazionali e mantiene alta l’attenzione sulle rotte del Mediterraneo e sui partenariati con i Paesi terzi. Entrando nello specifico la cifra sulla quale verterà il confronto si aggira sui duecentoquattro miliardi in meno. È il prezzo che António Costa mette sul tavolo per sbloccare la trattativa sul prossimo bilancio europeo, che finanzierà l’Unione dal 2028 al 2034. La proposta del presidente del Consiglio europeo riduce del 10,2% la dotazione rispetto al progetto originario della Commissione. Una concessione ai Paesi frugali, Germania in testa, che chiedono da mesi di contenere la spesa e orientarla verso difesa, sicurezza e competitività.

Ma questa volta a pagare il prezzo del compromesso è anche la politica di coesione, finora risparmiata dai tagli. Una scelta che chiama in causa Giorgia Meloni, impegnata con altri sedici governi nel gruppo degli Amici della coesione, a difesa dei fondi regionali. Il nodo più delicato resta la coesione, la politica europea che punta a ridurre i divari economici e sociali tra i territori. Per la prima volta Costa interviene anche su questo capitolo, accorpato ad agricoltura e pesca, con una riduzione complessiva di 54 miliardi, pari a circa il 5% in meno rispetto alla proposta della Commissione. La sforbiciata più significativa riguarda però competitività e sicurezza, che perdono 95,4 miliardi (-16,2%), passando da 589,6 a 494,1 miliardi. Pesante anche la riduzione dei fondi per l’azione esterna, con il programma Global Europe che scende da 215,2 a 170 miliardi (-21%). Ma nell’agenda della presidente del Consiglio c’è anche il bilaterale con il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, incentrato sulla sicurezza europea, la competitività industriale, l’energia e la gestione migratoria.

Il colloquio arriva dopo i confronti europei di fine mese e punta a coordinare le posizioni di Italia e Germania sui negoziati e sul sostegno all’Ucraina, con l’obiettivo di definire una linea europea comune. L’idea è quella di rafforzare l’asse Roma-Berlino. Del resto già dal giorno dopo il vertice dei volenterosi, i fatti sembrano dare ragione alla Meloni che era apparsa scettica sulla reale volontà del Cremlino di volere la pace. Il giorno dopo Putin aveva picchia duro, non solo con la raffica di missili e droni sull’Ucraina e «l’incidente» in Polonia, ma pungendo anche sul fronte diplomatico. «L’Europa è uscita unita dal summit al Bundestag, quindi ora Putin mira a spaccarla», è la lettura che filtrava da Palazzo Chigi sulle ultime mosse dello zar. Lo stesso cancelliere Merz, che il 30 novembre sarà a Palazzo Chigi per un bilaterale con Meloni, aveva messo in chiaro che non era certo Mosca il possibile luogo d’incontro. Durissimo con Putin, il leader tedesco è l’uomo su cui la premier punta le sue fiches, rinsaldando un’asse che può metterla a riparo dagli “sgambetti” francesi.