Papa Leone ha dedicato la sua prima enciclica alla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale. La dignità dell’essere umano come criterio per orientare il progresso tecnico. “Impariamo ad ascoltarci gli uni gli altri, affrontiamo con coraggio le sfide presenti e cooperiamo alla costruzione di una società più umana e fraterna”, esorta il Papa invocando “l’impegno a rimanere desti”. E “come artigiani di speranza” a continuare a costruire il cantiere del nostro tempo. Già Francesco aveva avvertito che “quando al centro del sistema non c’è più l’uomo ma il denaro, quando il denaro diventa un idolo, gli uomini e le donne sono ridotti a semplici strumenti di un sistema sociale ed economico caratterizzato, anzi dominato da profondi squilibri”. E

così “si scarta quello che non serve a questa logica“. E’ “quell’atteggiamento che scarta i bambini e gli anziani, e che ora colpisce anche i giovani“.

Già papa Francesco si diceva impressionato nell’apprendere che “nei Paesi sviluppati ci sono tanti milioni di giovani al di sotto dei 25 anni che non hanno lavoro”. E aggiungeva: “Li ho chiamati i giovani ‘né-né’ perché non studiano né lavorano. Non studiano perché non hanno possibilità di farlo, non lavorano perché manca il lavoro. Ma vorrei anche ricordare quella cultura dello scarto che porta a rifiutare i bambini anche con l’aborto”. A colpire Francesco erano i tassi di natalità così bassi qui in Italia. Così si perde il legame con il futuro. Come pure la cultura dello scarto porta all’eutanasia nascosta degli anziani, che vengono abbandonati. Invece di essere considerati come la nostra

memoria, il legame con il passato è una risorsa di saggezza per il presente. Quindi viene da chiedersi: quale sarà il prossimo scarto? Il Magistero invita tutti a fermarsi in tempo, a non rassegnarsi, a non considerare questo stato di cose come irreversibile. Occorre cercare di costruire una società e un’economia dove l’uomo e il suo bene, e non il denaro, siano al centro. Quindi c’è bisogno di etica nell’economia e c’è bisogno di etica anche nella politica.

Un leader religioso può fare i suoi richiami ma, come ricordava Benedetto XVI nell’enciclica

Caritas in Veritate, servono uomini e donne con le braccia alzate verso Dio per pregarlo. Nella consapevolezza che l’amore e la condivisione da cui deriva l’autentico sviluppo, non sono un prodotto

delle nostre mani, ma un dono da chiedere. C’è bisogno dunque bisogno che questi uomini e queste donne si impegnino, ad ogni livello, nella società, nella politica, nelle istituzioni e nell’economia, mettendo al centro il bene comune. Perciò non si può più aspettare a risolvere le cause strutturali della povertà, per guarire le società da una malattia che può solo portare verso nuove crisi. I mercati e la speculazione finanziaria non possono godere di un’autonomia assoluta.