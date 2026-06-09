Editoriale

Leone XIV in Spagna: il magistero della mitezza contro la cultura del riarmo

Di mons. Michele Pennisi
Il primo discorso di Papa Leone XIV in Spagna. Fermo immagine dalla diretta di Vatican News

La visita di Papa Leone XIV in Spagna sta svelando il volto mite di questo Papa che, con le sue parole disarmate e disarmanti, sta acquistando credibilità nell’opinione pubblica. Nel suo discorso al Parlamento spagnolo il Papa parte dalla dignità inviolabile di ogni persona umana per declinare i temi più scottanti dello scenario geopolitico. Esorta alla pace attraverso il coraggio del negoziato, denunciando il riarmo in Europa e nel mondo e sostituendo al diritto della forza la forza della ragione; invoca la difesa della vita dalla sua origine al suo naturale tramonto e della famiglia, come pure la tutela della libertà religiosa; chiede risposte concrete per il dramma migratorio per garantire accoglienza e integrazione ma anche il diritto a rimanere nella propria terra.

Valori che potrebbero apparire astratti come verità, giustizia, libertà, solidarietà, bene comune acquistano concretezza e attualità. Alla base di tutto questo c’è la beatitudine evangelica della mitezza: «Beati i miti perché avranno in eredità la terra» (Mt 5,5). La mitezza è una sopportazione attiva, non è sinonimo di debolezza, di passività, ma di fortezza interiore, di creatività operosa animata dall’amore. A proposito di questa virtù mi sembra interessante il saggio di Norberto BobbioElogio della mitezza” del 1993. Per il pensatore torinese la mitezza è “una scelta metafisica” che propone un mondo migliore, ma oggi è anche “una scelta storica” che va controcorrente nella “società violenta in cui siamo costretti a vivere”.

Papa Leone, che nel suo primo discorso a Madrid, rivolto alle autorità, alla società civile e al corpo diplomatico ha affermato “Il nostro tempo, che in superficie è sconvolto da terribili squilibri e conflitti, più profondamente chiama alla pace, a una nuova conoscenza della persona umana e della sua inviolabile dignità, alla civiltà dell’amore”, sta collocando il suo magistero al centro del dibattito pubblico.

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