Leone XIV in Francia incontra i nuovi convertiti

Venerdì 25 settembre le campane delle chiese di tutta la Francia, una volta figlia primogenita della Chiesa, suoneranno per sette minuti per accogliere Leone XIV che si reca in un Paese tradizionalmente laico, ma che registra in questi ultimi anni una crescita del 400% di conversioni e di battesimi tra gli adolescenti e gli adulti e dove, secondo alcuni sondaggi, più dell’80% dei francesi dichiara di avere un’opinione favorevole di Papa Leone, al di là delle differenze religiose e generazionali.

In controtendenza rispetto alla forte secolarizzazione del Paese, il “brusio degli angeli”, per usare il titolo di un libro del sociologo Berger, si sta facendo più percepibile anche in una nazione, che già negli anni Quaranta da due preti operai e poi del card. Suhard, veniva chiamata terra di missione. Fra i nuovi convertiti più della metà proviene da famiglie cristiane non praticanti, una percentuale consistente si dichiara senza religione e una quota minore proviene da altre fedi religiose. La scelta non è quindi legata alla tradizione familiare o ad una opinione pubblica favorevole al Cristianesimo, ma a una libera ricerca interiore di dare un senso alla propria vita, ad aver visitato un santuario, al bisogno di una vita spirituale dopo aver affrontato momenti difficili della vita, senza per questo concepire Dio come un “tappabuchi” dei vuoti dell’esistenza. Queste e tante altre persone si stanno rendendo conto che non si può vivere di “gratta e vinci”, di sigarette elettroniche, di patatine fritte, di app o di chat. Il progresso tecnologico e il consumismo non producono la felicità, ma creano un vuoto interiore e generano solitudine, ansia e insoddisfazione.

Mi ha colpito un vescovo francese, invitato all’ultima assemblea della CEI, che ha detto che questo interessante fenomeno non è frutto della programmazione pastorale dell’episcopato francese, ma una sorpresa della libera grazia dello Spirito Santo. Charles Mercier, professore di storia contemporanea all’Università di Bordeaux, ha osservato che questi nuovi convertiti hanno un fede meno sentimentale di quelli di qualche decennio fa ed hanno “un apprezzamento per la liturgia e un’adesione piuttosto ferma alla dottrina ortodossa”. Ora si tratta di integrare questi giovani e adulti all’interno della Chiesa, che deve presentarsi non come una struttura burocratica fondata su una rigida programmazione pastorale, ma come una comunità viva dal volto materno in cui ognuno si senta a casa.

Leone XIV che il 29 luglio dello scorso anno, all’inizio del Giubileo della Gioventù, aveva ricevuto oltre 500 catecumeni francesi, all’Institut Catholique incontrerà i membri dell’assemblea ecclesiale della provincia ecclesiastica di Parigi, impegnata in un’iniziativa di stile sinodale dedicata all’accoglienza, all’accompagnamento e all’integrazione dei catecumeni e dei neofiti. Il Papa agostiniano nella Francia che fa parte della vecchia Europa proporrà ai giovani la figura di Agostino, che nella alla ricerca interiore della Verità, in un periodo in cui l’impero romano stava per dissolversi, da adulto ha ricevuto il battesimo ed ha trovato nella Chiesa cattolica la risposta alla sua inquietudine esistenziale.