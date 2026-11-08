Leone in Argentina per risanare le ferite

In una Argentina lacerata da divisioni Papa Leone viene a portare un messaggio di concordia, di dialogo e di incontro, di ascolto con chi la pensa diversamente. Il Santo Padre ha ribadito i valori della Dottrina sociale della Chiesa fondati sulla dignità di ogni persona e sul bene comune , che deve essere non solo proclamato ma percepito nella vita quotidiana delle persone. Il Papa ha ribadito la centralità della famiglia, la dignità dei lavoratori, la difesa della vita umana dalla culla alla tomba, la custodia del creato, l’attenzione alle giovani generazioni a cui va garantito un futuro soprattutto attraverso l’istruzione.

Leone ricorda che la democrazia si rafforza anche nel modo quotidiano di agire nella vita pubblica: nella disponibilità ad ascoltare, nell’attenzione alle parole, nella paziente ricerca di intese e nella capacità di riconoscere in chi la pensa diversamente un connazionale con cui si condivide lo stesso destino. In questo modo si crea la fiducia che permette a una società di affrontare le proprie diversità senza perdere la consapevolezza di ciò che la tiene unita. A coloro che hanno ricevuto incarichi pubblici spetta un compito particolarmente impegnativo. L’autorità raggiunge il suo significato più alto quando viene esercitata come servizio, quando sa guardare oltre l’immediato e quando impiega le proprie capacità nella cura di ciò che appartiene a tutti. Chi la esercita ha anche il dovere di agire con prudenza, di riconoscere i limiti del potere che gli è stato affidato e di orientare le proprie decisioni verso il bene di tutta la comunità. “Il bene comune a cui l’autorità è dedicata deve poter essere percepito anche nelle condizioni concrete della vita quotidiana – ribadisce il Papa alla Casa Rosada-. La famiglia, cellula fondamentale della società, occupa qui un posto essenziale. In essa, ogni persona impara a scoprire che la propria vita è legata a quella degli altri e che è anche responsabile nei loro confronti. In famiglia ci viene insegnato a prenderci cura dei più deboli, a perdonare, a condividere e a stare accanto a chi ha bisogno di aiuto; ed è lì che molti uomini e donne ricevono i primi semi della fede”.

L’Argentina dispone di molte risorse umane. Per mettere a frutto questa ricchezza a beneficio di tutti è necessario secondo Robert Francis Prevost “prestare particolare attenzione ai giovani. Dalle opportunità che hanno oggi dipenderà in larga misura la possibilità che avranno di realizzare qui i loro progetti di vita”. Infatti “una nazione deve chiedersi seriamente dove ha sbagliato quando i suoi giovani sono costretti ad abbandonare la loro terra per realizzare i propri sogni”.