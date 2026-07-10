Leone a pranzo con i poveri: condividere amicizia con i fratelli

Il fatto che Papa Leone XIV pranzi nella villa Pontificia di castel Gandolfo con duecento persone in condizioni di vulnerabilità sociale provenienti dalla diocesi di Roma è un gesto molto significativo, che attua concretamente l’opzione preferenziale per i poveri, di cui ha parla la Dottrina sociale della Chiesa, che non è un insegnamento teorico ma uno stimolo all’azione.

Con questo gesto il Papa si pone in continuità con il magistero e la prassi dei suoi predecessori. Il fondamento teologico dell’”opzione preferenziale per i poveri” è centrale nell’Esortazione Apostolica Dilexi te preparata già da Papa Francesco e pubblicata da Papa Leone XIV del 2025, Questo documento, sostenendo che l’amore per i poveri è inseparabile dalla fede e definendo i poveri come “la stessa carne di Cristo”, va oltre la solidarietà umana e assume una connotazione evangelica.

Nella sua enciclica Magnifica Humanitas del 15 maggio 2026, Papa Leone XIV ribadisce fermamente l’opzione preferenziale per i poveri, inserendola come asse portante della Dottrina sociale della Chiesa. Le persone vulnerabili invitate a pranzo con Papa Leone nel borgo “Laudato si’ non sono destinatari di una beneficenza che viene dall’alto, ma convitati che vengono riconosciuti come fratelli e sorelle con i quali si condivide non solo il pasto ma l’amicizia.

A queste persone che dalla società vengono considerate “invisibili” si dà visibilità non solo mediatica ma ecclesiale con una dignità che deriva dalla loro magnifica umanità di figli Di Dio creati a sua immagine e somiglianza. Il fatto che l’evento si svolga nella a Castel Gandolfo mi richiama alla mente la decisione di Papa Pio XII che durante la Seconda Guerra Mondiale aprì la residenza estiva pontificia per ospitare e proteggere circa 3.000 ebrei che trovarono rifugio nelle Ville Pontificie, dove nella sola camera da letto del Papa vennero alla luce più di 30 bambini.