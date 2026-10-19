L’emergenza educativa dei giovani: ascoltiamo e accompagniamo i ragazzi

«E voi, padri, non esasperate i vostri figli, ma fateli crescere nella disciplina e negli insegnamenti del Signore» (Efesini 6,4)

1,2,3, stella, tutti giù per terra! Si giocava così, alcuni ancora lo fanno nelle periferie delle città. Ma questa volta loro, i minori, stanno buttando a terra le nostre sicurezze, i nostri modi di ragionare, le nostre assenze e chiusure. Non si sentono ascoltati e una rabbia li corrode dentro. Non sono stati aiutati a “contenere” questa rabbia e i cattivi esempi, gli “influencer di turno”, i “maranza”, hanno innescato la miccia di un’incontrollata protesta.

Ovvio che dobbiamo “condannare” la violenza anche se dettata da incoscienza e solo reazione a catena. Ma forse, dico forse, questi episodi, estesi in tutta Europa, e anche oltre oceano, mettono profondamente in crisi, se cogliamo il significato della parola: indica uno stato transitorio, e speriamo sia solo transitorio, di forte difficoltà, instabilità o turbamento, ma anche il momento decisivo in cui è necessario compiere una scelta per superare un punto di svolta.

Non è da considerare che i diritti dell’infanzia e della adolescenza sono stati traditi? Dimenticati? Soppiantati dall’evidente dimenticanza e abbandono della loro naturale crescita, non solo in sicurezza ma anche cancellazioni di flussi autorevoli educativi? Di “cattivi esempi” ce ne sono tanti. Non li elenchiamo.

Questi ragazzi e ragazze sono, come spesso ripeto, “tanti bambini orfani con genitori vivi”. Sono venuti a mancare, per tanti, e non per tutti, i punti di riferimento educativi, una casa sicura, un sogno da continuare ad alimentare e a realizzare. Aiutati e non abbandonati.

Credo che, in molti casi, abbiamo cancellato il senso religioso della vita. Abbiamo escluso il limite e la fragilità dalla vita quotidiana, offrendo surrogati e non sostanza di vita vera e autentica; tutto questo riconoscerebbe l’altro non come un nemico, ma come un compagno di strada, anche lui bisognoso di libertà, verità nella responsabilità. Compagni di strada, che “condividono e spezzano il pane, insieme”, non mettendo in campo “violenza e ruberie”, e distruzione dei sacrifici altrui.

Le norme – risposte ad una crisi – non saranno mai la via risolutiva. Troppi pensatori da tastiera e pochi educatori nella vita, un’emergenza educativa che parte da molto lontano, un po’ come un’atomica che è esplosa tempo fa e che adesso ci riporta a delle conseguenze. I minori, i nostri figli, amici, compagni, non sono un progetto per il futuro, ma sono “oggi”, l’attuale a cui non possiamo delegare, Dobbiamo ascoltarli, accompagnarli con un giudizio carico d’amore e rispetto. Anche se la loro crisi è l’evidente “fallimento” del nostro modo di agire e pensare. Nessuno vuole il male dell’altro, neanche noi adulti, dovremmo averlo nei confronti dei ragazzi.