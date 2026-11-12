Legge di bilancio: occasione per un nuovo patto sociale

La legge di bilancio non è soltanto una somma di cifre: racconta quale Paese intendiamo costruire. Il disegno per il 2027, articolato in misure normative, previsioni di entrata e di spesa e tabelle per il triennio 2027-2029, mobilita 26,3 miliardi. Ma 5,6 servono a rinnovare interventi già esistenti: le novità valgono circa 20,6 miliardi. Le coperture ammontano a 12,6 miliardi; il deficit previsto sale dal 2,9 al 3,4% del Pil e la pressione fiscale dal 43 al 43,2%. Sono numeri che impongono di distinguere gli annunci dalle scelte durature.

Difesa ed energia assorbono almeno 8,9 miliardi; seguono sanità, pensioni, famiglie e alleggerimenti fiscali. Ogni voce risponde a un bisogno reale. Eppure proprio la moltiplicazione delle urgenze rivela il limite di fondo: nessuna manovra annuale può risolvere alla radice squilibri accumulati per decenni. Il problema non è che si faccia troppo poco per ogni singola categoria; è che si rischia di distribuire risposte parziali senza cambiare le condizioni che generano fragilità.

Da troppo tempo la politica sembra voler dimostrare di saper guardare in ogni angolo della società. Un intervento qui, un incentivo là, una proroga altrove: ciascuno può rivendicare attenzione, mentre restano aperte le gravi fratture. Il lavoro povero, il declino demografico, le disuguaglianze territoriali, la difficoltà di accesso alla casa, la scuola e la sanità chiedono priorità riconoscibili, continuità e verifiche dei risultati.

In un mondo attraversato da guerre, transizioni tecnologiche e instabilità economica, il futuro non può essere l’appendice di un bilancio. Serve un orizzonte di dieci o vent’anni: investire nelle persone, nella formazione, nella produttività e nella coesione delle comunità. E serve ricostruire una pedagogia della collaborazione e della responsabilità, perché nessuna riforma profonda nasce dalla sola contesa tra maggioranza e opposizione.

La dottrina sociale della Chiesa offre criteri esigenti, non formule di parte. Il bene comune chiede di valutare le scelte per i loro effetti sulla dignità di tutti, soprattutto dei più vulnerabili. La solidarietà ricorda che nessuno si salva da solo; la sussidiarietà valorizza famiglie, corpi intermedi, territori e associazioni senza abbandonarli. La destinazione universale dei beni interroga ogni privilegio, mentre la responsabilità verso le generazioni future impedisce di consumare oggi tutte le possibilità di domani.

Una democrazia matura misura il successo nei cambiamenti, non nei bonus. Il bilancio, allora, dovrebbe essere il primo capitolo di un patto sociale, non l’inventario delle richieste accolte. La vera prova della politica non è mostrare di aver visto ogni problema, ma avere il coraggio di indicare una strada comune e percorrerla con costanza.