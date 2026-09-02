Le sfide alla civiltà europea

Sul destino dell’Europa ci sono state tesi contrastanti. Se Oswald Spengler, nell’opera “Declino dell’Occidente” uscita dopo la Prima guerra mondiale, con la sua tesi biologista sosteneva pessimisticamente che l’Europa dal punto di vista culturale si avviava verso il declino, Arnold Toynbee si opponeva al fatalismo di un declino inevitabile puntando sulla forza delle minoranze creative in grado di rispondere attivamente alle sfide dei tempi. Diversi autori hanno sostenuto che la crisi dell’Europa è dovuta al secolarismo, per cui, un contributo al suo superamento può avvenire con la reintroduzione del fattore religioso e di ciò che è rimasto del cristianesimo occidentale, che può contrastare la mercificazione e la burocratizzazione dei popoli europei. Già G. B. Vico, nella sua “Scienza Nuova” aveva sostenuto che le civiltà si basano su un fondamento religioso e che l’ateismo non ha costruito nessuna civiltà duratura. Affermava acutamente Dostoevskij: “Nessun popolo fino a ora si è organizzato secondo i principi della scienza e della ragione; non c’è mai stato un simile esempio, se non per un attimo o per stoltezza, I popoli si formano e si muovono con un’altra forza che comanda e domina, ma la cui origine è sconosciuta e inesplicabile”. Principio estetico come dicono i filosofi, principio morale, secondo la loro stessa identificazione. “La ricerca di Dio, come la chiamo io più semplicemente”.

Questa idea ritorna in altri autori del Novecento. T. S Eliot sostiene che l’unità della cultura europea è data dal cristianesimo: “Un singolo europeo può non credere che la fede cristiana sia vera e tuttavia tutto ciò che egli dice, e fa, scaturirà dalla parte di cultura cristiana di cui è erede e da quella trarrà significato. Non credo che la cultura dell’Europa potrebbe sopravvivere alla sparizione completa della fede cristiana. Se il cristianesimo se ne va, se ne va tutta la nostra cultura“. C. Dawson nell’opera “Progresso e Religione” sostiene per l’Europa la necessità di un ritorno alla tradizione cristiana che darebbe all’Europa la base spirituale indispensabile all’unificazione.

La storia dell’Europa da due millenni è legata al cristianesimo. Anche se non tutti gli europei si riconoscono cristiani, i popoli del continente sono tuttavia profondamente contrassegnati dall’impronta evangelica, senza la quale sarebbe difficile parlare di Europa. La costruzione della civiltà europea fondata sul riconoscimento della dignità della persona umana e dei suoi inalienabili diritti fondamentali, sulla libertà, la giustizia, la fratellanza, i principi di sussidiarietà e di solidarietà può assicurare anche al futuro dell’Europa una democrazia sostanziale, capace non solo di reggere l’attuale sfida multiculturale e multireligiosa, ma addirittura di fare di questo nuovo volto del continente una risorsa di civiltà.

Don Luigi Sturzo fin dai primi anni della sua attività visse nella convinzione , influenzata dal magistero di Leone XIII che “la democrazia sarà cristiana o non sarà”, motto che inserì nella testata del suo giornale “La Croce di Costantino”. A proposito del rapporto fra democrazia e cristianesimo in Europa mi sembra interessante citare la lettera che Luigi Sturzo inviò il 12 luglio 1930 a Marc Sangnier in occasione del X Congresso Democratico Internazionale per la Pace: “Il soggetto che tratterete ‘Les étas-unis d’Europe’ è certamente di grande attualità e importanza. Benché grandi ne siano le difficoltà, pure bisogna avere un tale programma come ideale, e imporlo alla considerazione delle giovani generazioni perché ad esse spetterà di realizzare in pieno quel che oggi può essere solo un programma, un’aspirazione, un inizio. Una cosa sarà bene affermare: che non potrà crearsi una federazione europea sul puro terreno economico, occorre che sia anche e contemporaneamente sul campo politico e sul campo morale. E come l’economia liberale è più adatta alla compenetrazione degli interessi dei vari stati, così la politica democratica è la più adatta a superare gli egoismi nazionali, e la morale cristiana la più rispondente all’affratellamento fra i popoli. Sarà un’utopia una qualsiasi forma di stati uniti d’Europa senza una base economica larga, senza una politica democratica omogenea, senza una moralità che possa realmente affratellarci». Si tratta di un manifesto programmatico rivolto alle future generazioni con il quale si individua nella omogeneità economica e democratica e nella moralità ispirata ai principi cristiani il vero collante federativo dell’Europa futura.